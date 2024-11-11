Sosyal medyada bir çok kişi, yasa dışı bahis cezasının ne olduğu ve ne kadar ceza verildiğini merak ediyor.

Peki, Yasa dışı bahis cezası nedir? Yasa dışı bahise ne kadar ceza verilir? Yasa dışı bahis cezası alanlara ne olur?

YASA DIŞI BAHİS CEZASI NEDİR?

Yasa dışı bahis cezası, 2024 yılı için 7258 sayılı Kanunun 5. maddesine göre belirlenir. Bu ceza, bahis ve şans oyunlarının illegal amaçlarla kullanılması durumunda uygulanır. Özellikle kara para aklama, vergi kaçırma, organize suç ve terör örgütlerinin faaliyetlerinin finansmanını sağlama gibi illegal amaçlar için bahis ve şans oyunları kullanılmaktadır.

YASA DIŞI BAHİS CEZASI NASIL VERİLİR?

Yasa dışı bahis cezası verilebilmesi için öncelikle ortada bir spor müsabakası üzerinde kanuna dayalı olmadan oynatılan bir şans oyunu veya bahis bulunması gerekir. Eğer bir spor karşılaşması hakkında kanuna dayalı olmaksızın oynatılan bir bahis veya şans oyunu mevcutsa suç oluşur.

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YASA DIŞI BAHİS CEZASI NE KADAR?

Oluşan suç sebebiyle verilecek yasa dışı bahis cezaları şu şekildedir:

• İllegal bahis veya şans oyunları oynatanlar ya da oynanması amacıyla yer veya imkan sağlayanlar hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10.000 güne kadar adli para cezasına hükmedilir.

• Ülke dışında oynatılan bahis ya da şans oyunlarının internet ya da başka bir yolla Türkiye’den oynanmasına olanak tanıyanlar hakkında 4 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verilir.

• Kaçak bahis veya şans oyunlarıyla ilişkili olarak para aktarımını aracılık eden kişiler hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adli para cezasına hükmedilir.

• Kişileri illegal bahis veya şans oyunlarını oynamaya teşvik edenler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3000 güne kadar adli para cezası uygulanır.