Yaşa dışı bahis, dolandırıcı ve çocuk tacizcilerine dev operasyon! Ali Yerlikaya paylaştı...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 il merkezli ve 68 ilde "Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Bilişim Sistemlerine Girme” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 169 şüpheli yakalandığını açıkladı.

ALİ YERLİKAYA AÇIKLADI

“Siber Suçlarla Mücadele Kapsamında 169 Şüpheli Yakalandı” başlığı ilee haberi paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “8 il merkezli “Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Bilişim Sistemlerine Girme” suçlarına yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda; 169 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 20’si tutuklandı. 43’ü hakkında adli kontrol kararı verildi” dedi.

SUÇLARI KAN DONDURDU

Yakalanan şüphelilerin; Sosyal medya platformları üzerinden “düşük faizli kredi, yüksek kazanç vaadiyle yatırım" temalarını kullanarak dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğu, Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettiği, Sosyal medya platformları üzerinden çocuk istismarı görüntülerini sattığı belirlendi.

68 İLDE DEV OPERASYON

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince Afyonkarahisar, Yalova, İstanbul, Uşak, Aksaray, Diyarbakır, Sakarya, Sivas merkezli Gaziantep, Batman, Siirt, Şırnak, İzmir, Şanlıurfa, Kocaeli, Tekirdağ, Adıyaman, Hatay, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Giresun, Kırıkkale, Muğla, Trabzon, Ağrı, Balıkesir, Bartın, Edirne, Eskişehir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırklareli, Mersin, Muş, Niğde, Ordu, Rize, Zonguldak, Samsun, Tokat, Tunceli, Amasya, Ardahan, Artvin, Yozgat, Bilecik, Bolu, Çorum, Denizli, Gümüşhane, Isparta, Karabük, Karaman, Kırşehir, Osmaniye, Malatya, Mardin, Nevşehir, Aydın, Bingöl, Bitlis, Düzce, Elazığ, Iğdır, Kastamonu ve Van olmak üzere toplam 68 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalandı. Savcılık, haklarında soruşturma başlattı. Operasyonlar sonucu; çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.