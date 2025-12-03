Yasa dışı bahis bataklığına her geçen gün daha da fazla kişi sürükleniyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yasa dışı bahise yönelik yeni bir operasyonu sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Yerlikaya son 1 buçuk yıl içinde hesaplarında 6 milyar 182 milyon TL işlem hacmi bulunan 42 şüphelinin yakalandığını, bu şahıslardan 27’sinin tutuklandığını açıkladı. 15 kişi hakkında ise adli kontrol işlemleri uygulandığı belirtildi.

Bakan Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

''23 ilde "Yasa Dışı Bahis" suçuna yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda;

Son 1,5 yıl içinde hesaplarında 6 Milyar 182 Milyon TL işlem hacmi bulunan 42 şüpheliyi yakaladık -27’si tutuklandı. -15’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek “Yasa Dışı Bahis” suçundan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik.

Şüphelilere ait yaklaşık 203 Milyon TL değerinde; 25 adet ev/arsa ve 25 adet araç ile 428 adet banka, 35 adet kripto hesabına el konuldu.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımız koordinesinde;

Batman, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kahramanmaraş, Konya, Manisa, Muğla, Mersin, Osmaniye, Şırnak ve Van’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, Elde ettikleri yasa dışı geliri, üçüncü şahıslar tarafından açılan kripto para hesaplarıyla uluslararası hesaplara transfer ederek akladıkları, Yasa dışı bahis oynayan şahıslardan komisyon aldıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Emeği geçenleri tebrik ediyorum.''