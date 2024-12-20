Yasa dışı bahis operasyonu: 5 gözaltı

Kütahya'da, yasa dışı bahisten elde edilen gelirlerin kripto para aracılığıyla aklanmasıyla ilgili olarak 5 şüpheli gözaltına alındı. Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, bu illegal finansal faaliyetlere yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan araştırmalar sonucu, şüphelilerin yasa dışı bahis gelirlerini kripto para transferleriyle aktardığı tespit edildi. Ekipler, titiz bir çalışmayla şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin isimleri açıklanmazken, gerekli adli işlemler başlatıldı. Yetkililer, yasa dışı bahis ve benzeri suçlarla mücadelede kararlılıklarını vurgulayarak, bu tür faaliyetlerin önüne geçmek amacıyla operasyonların süreceğini ifade etti.