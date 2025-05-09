Yasa dışı bahis operasyonu: Silivri’de finans evi çökertildi

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Silivri’de yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 gözaltına alınan şüphelilerin polisteki sorgusu tamamlandı. 4 kişi sorgusu sonrası tutuklandı.

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynayan ve oynatanların tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, Silivri'deki bazı adreslerde yasa dışı bahisten elde edilen paraların farklı hesaplara veya soğuk cüzdanlara yönlendirildiği tespit edildi. Gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet fişek, 5 adet ofis tipi bilgisayar, 16 adet cep telefonu, 17 adet SIM kart ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Ayrıca yapılan aramalarda, şüphelilerin dışarı ile iletişim kurmamak için adreslerde çok fazla miktarda erzak depoladıkları belirlendi.

Yasa dışı bahis operasyonu: Silivri’de finans evi çökertildi

Yasa dışı bahis operasyonu: Silivri’de finans evi çökertildi

Yasa dışı bahis operasyonu: Silivri’de finans evi çökertildi

Yasa dışı bahis operasyonu: Silivri’de finans evi çökertildi

Yasa dışı bahis operasyonu: Silivri’de finans evi çökertildi

Yasa dışı bahis operasyonu: Silivri’de finans evi çökertildi

Yasa dışı bahis operasyonu: Silivri’de finans evi çökertildi

Yasa dışı bahis operasyonu: Silivri’de finans evi çökertildi

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