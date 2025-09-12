Yasa dışı bahis operasyonu: Uyuyan hesaplarda milyonlar döndü

Kaynak: İHA

Kırıkkale'de yasa dışı bahse ilişkin soruşturmada, 76 milyon TL işlem hacmine sahip "uyuyan hesap" olarak tanımlanan 4 banka hesabı araştırmaya alındı.

Kırıkkale'de yasa dışı bahse dair sürdürülen soruşturmada, yaklaşık 76 milyon TL işlem hacmine sahip 4 ayrı "uyuyan banka hesabı" inceleme altına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı eşgüdümünde yapılan çalışmalarda, söz konusu hesapların yasa dışı bahiste para transferine aracılık etmiş olabileceği değerlendirildi.

Polis birimleri tarafından düzenlenen operasyonla S.B.H., H.C.Y. ve M.Y.A. isimli zanlılar yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda ise çeşitli dijital materyallere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden H.C.Y. ve M.Y.A. adli kontrol koşuluyla serbest bırakılırken, S.B.H. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emniyetten paylaşılan açıklamada, "Siber vatanda sürdürülen sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla sürecektir" ifadeleri kullanıldı.

