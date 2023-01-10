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Malatya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 21 şüpheli yakalandı

Malatya merkezli 3 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 21 zanlı gözaltına alındı.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 15:37
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Yasa dışı bahis operasyonunda 21 şüpheli yakalandı

Malatya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 21 şüpheli yakalandı
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AA'da yer alan habere göre, İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahisle mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

Kentte genç yaştaki kişilere yüksek kazanç vaadiyle yasa dışı bahis oynatıldığı, aylık burs verme vaadiyle öğrenciler adına banka hesabı açtırarak bu hesaplar üzerinden para transferi yapıldığı, son 90 gün içerisinde 48 milyon lira para hareketinin gerçekleştiği tespit edildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Malatya merkezli İstanbul ve Bayburt'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı, firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Operasyon kapsamında 25 adreste yapılan aramada, 31 cep telefonu, 54 SIM kart, 9 bilgisayar, 2 tablet, 4 USB, 2 hafıza kartı, hesap hareketlerinin not alındığı ajandalar, çok sayıda banka kartı, 1'er av tüfeği ve tabanca ile 9 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 21 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.

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