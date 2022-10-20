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Süleyman Soylu yasa dışı bahis operasyonundan el konulan paranın miktarını açıkladı

Yasa dışı bahis ile mücadelede operasyonlar devam ediyor.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 15:16
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Yasa dışı bahis operasyonunda el konulan parayı İçişleri Bakanı Bakan Soylu açıkladı: Tam 40 milyon dolar

Süleyman Soylu yasa dışı bahis operasyonundan el konulan paranın miktarını açıkladı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yasa dışı bahis operasyonu hakkında açıklama yapan Bakan Soylu "MASAK'la beraber Emniyet başarılı bir operasyona imza attı. Kıbrıs'tan çıktı bu operasyon. Şu anda 40 milyon dolar paraya el konuldu ama daha bu başlangıç." dedi.
Ayrıca Süleyman Soylu "Yasa dışı bahis İngiltere merkezli ve Malta merkezli. Aynı zamanda Balkanlar ve etrafımızdaki coğrafyaya bize sirayet eden kanser gibi yayılmaktadır. Dolaşımı da kripto paralarla sağlanmaktadır. Yasa dışı bahsi önleyen tablo ortaya çıkmazsa, kripto para da taşıyıcılığını yapmaktadır. Türkiye hassas şekilde bütün kurumlarıyla çalışmaktadır. Ancak bunun için kripto paranın transfer edileceği yer, serverların tutulduğu yer, tamamının ortak bir akılla beraber bütün ülkelerin içinde olduğu ortak bir akılla yönetilmesi gerekir. Maalesef bunun farkında değiller." ifadelerini kullandı.

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