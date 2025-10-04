Yasa dışı bahis reklamlarına büyük darbe!

Kurul, tüketicileri kanun dışı içeriklere yönlendirdiği tespit edilen 10 sosyal medya hesabının erişime engellenmesine hükmetti.

Yüksek takipçili bu hesaplar aracılığıyla yapılan reklam ve yönlendirmelerin, özellikle gençler üzerindeki olumsuz etkisini durdurmak amaçlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Reklam Kurulu'nun 11 Eylül 2025 tarihli toplantısında alınan bu kararla, zararlı içeriklerin yayılmasının önüne geçilmesi hedeflendi.

ADLİ SÜREÇ BAŞLATILIYOR

Erişim engeli kararının ötesinde, bu hesaplarla bağlantısı tespit edilen yasa dışı bahis siteleri ve ilgili içerik sağlayıcıları hakkında da hukuki süreçler devreye sokuldu.

Kurul, adli tahkikatların başlatılması için gerekli bildirimlerin ilgili kurumlara yapılacağını belirtti. Bu, sadece reklam yapan hesapları değil, aynı zamanda bu yasa dışı faaliyetlerin ardındaki siteleri de kapsayan kapsamlı bir mücadele sinyali olarak yorumlandı.

Ticaret Bakanlığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurguladı:

“Tüketicilerin haklarının korunması, yasa dışı reklam faaliyetlerine karşı etkin ve kararlı bir şekilde mücadele edilmesi, özellikle gençlerimizin bu tür zararlı içeriklerden uzak tutulması için denetimlerimiz aralıksız devam edecektir.”