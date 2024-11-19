Yasadışı bahis soruşturmasında 7 fenomene yakalama kararı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yasadışı bahis soruşturmasında 7 fenomene yakalama kararı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasa dışı bahis ve teşviki soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmada kapsamında sosyal medya fenomenleri Yasin Obuz, Mesut Can Eray, Cenk Pekkan, Ünal Orhan, Özgür Yağan, Kerem Gülsoy ve Özcan Acar hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İstanbul'da yasa dışı bahis reklamı ve teşvikine ilişkin yürütülen soruşturmada, 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasa dışı bahis reklamı ve teşvikine ilişkin bazı tanınmış isimler ile sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

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7 SOSYAL MEDYA FENOMENİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI!

Soruşturmayı yürüten savcılık, sosyal medya fenomenleri Yasin Obuz, Mesut Can Eray, Cenk Pekkan, Ünal Orhan, Özgür Yağan, Kerem Gülsoy ve Özcan Acar hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Talebi değerlendiren sulh ceza hakimliği, şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarttı.

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