Yasa dışı bahis soruşturmasında Mehmet Ali Erbil'in cezası belli oldu

Ünlü sonucu Mehmet Ali Erbil'in yargılandığı yasa dışı bahis soruşturması davasında karar belli oldu. 68 yaşındaki Erbil, 10 ay hapis cezasına çarptırdı.
Erbil, soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.
HAKİM KARŞISINA ÇIKTI: CEZASI ERTELENDİ
Üç yıla kadar hapsi istenen Erbil, bugün karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.
Mahkeme heyeti, Erbil'i kişileri yasa dışı bahse teşvik etmek suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Erbil'e ayrıca bin TL adli para cezasına hükmedildi.
Mahkeme Erbil'in cezasını erteledi.