Yasa dışı bahis soruşturmasında Mehmet Ali Erbil'in cezası belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yasa dışı bahis soruşturmasında Mehmet Ali Erbil'in cezası belli oldu

Son dakika... Sunucu ve oyuncu Mehmet Ali Erbil'in de yargılandığı 'yasa dışı bahse teşvik' davasında karar açıklandı. Erbil'e 10 ay hapis cezası verildi.

Ünlü sonucu Mehmet Ali Erbil'in yargılandığı yasa dışı bahis soruşturması davasında karar belli oldu. 68 yaşındaki Erbil, 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

Erbil, soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI: CEZASI ERTELENDİ

Üç yıla kadar hapsi istenen Erbil, bugün karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Mahkeme heyeti, Erbil'i kişileri yasa dışı bahse teşvik etmek suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Erbil'e ayrıca bin TL adli para cezasına hükmedildi.

Mahkeme Erbil'in cezasını erteledi.

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