Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gelişme! Flash TV'nin sahibi de gözaltına alınmıştı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Pozitifbank Payfix Ödeme Kuruluşu ve Göktuğ Multimedya Yayıncılık Anonim Şirketi bünyesinde bulunan Flash Haber Tv'nin sahibi Erkan Kork'un da aralarında olduğu 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 43 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve '7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlamalarıyla soruşturuluyor.

29 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Erkan Kork'un da aralarında olduğu 29 şüpheli sağlık kontrolünün ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. 14 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

EMEKLİ ALBAY VE ÜNLÜ OYUNCU DA İŞİN İÇİNDE ÇIKTI

El konulan Bank Pozitif ve Flash TV’nin sahibi Erhan Kork dahil 13 kişiye açılan yasadışı bahis davasında dikkat çeken biri isim de yer aldı. Emekli Albay Yavuz Fildiş de sanıklar arasında. Oyuncu Meltem Beydilli ile annesi de haklarında dava açılan isimler oldu. Büyük bir catering şirketinin sahibi olan Hasan Mercan’ın da, Erhan Kork ile birlikte yasadışı bahis sitesi sahibi olduğu kaydedildi.

Erhan Kork’un örgüt lideri olduğu öne sürülen yasadışı bahis soruşturması kapsamında 42 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adına kayıtlı 7 milyar lirayı bulan bir varlığa el konuldu. 23 şirketin yanı sıra çok sayıda gayrimenkul ve araç da el konulan varlıklar arasında. Şüphelilerin bugün adliyeye sevki beklenirken, 1 yıl önce hazırlanan bir iddianamede dikkat çeken detaylar yer alıyor.

Erhan Kork'un daha önce de 'hac ve umre dolandırıcılığında' yargılandığı öğrenildi.

‘BAHİS PARASI İLE BANKA ALDI’

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin özel haberinde çarpıcı detaylara yer verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı 75 sayfalık iddianameye göre, art arta alımı yapılan Bank Pozitif, Flash Haber TV, Aypara Ödeme Kuruluşu AŞ ve İninal Ödeme AŞ, yasadışı bahisten elde edilen paralarla alındı. İddianamenin odağında yer alan Pay Fix Elektronik Para AŞ üzerinden, yasadışı bahis paralarının aklandığı öne sürülüyor. İddianamede, şüphelilerin Fixturka adı ile paralel bir yazılım da geliştirdiği kaydedildi.

Pay Fix AŞ Genel Müdürü Serhat Akdağ'a da dava açıldı.

‘PAY FİX HALİL FALYALI’YA AİT’

İddianamede, ifadelerine yer verilen gizli tanıklar, Erhan Kork ve ekibinin sistematik bir biçimde yasadığı bahis işi yaptığı kaydedildi. Gizli tanıklardan biri, dava dosyasının odağındaki Pay Fix Elektronik Para AŞ’nin, Şubat 2022’de Kıbrıs’ta öldürülen Halil Falyalı’ya ait olduğunu bildiğini söyledi.

Pay Fix AŞ yönetici Nergis Veral'a da dava açıldı.

Capital Türk Holding AŞ, Express Holiday, Fix 360, Bank Pozitif, Babilon Town gibi şirketlerin sahibi olduğunu söyleyen Erhan Kork ise, Halil Falyalı ile bir ilgisinin olmadığını savundu. Kork’un el konulan telefonu, dikkat çeken bir durumu da ortaya çıkardı. Buna göre, çok sayıda eskort sitesinin yönetici bilgileri Kork’un telefonda notlar bölümünde bulundu.

Yemek firması sahibi Hasan Mercan'ın, Erhan Kork ile bahis sitesinde ortak olduğu kaydedildi.

HAMZA KORK: ABİM İNANÇLI BİRİ!

Pay Fix Elektronik Para AŞ’nin evrak üzerindeki sahibi olarak görünen kardeşi Hamza Kork ise, hangi şirkette ortaklığının olduğunu bilmediğini söyledi. Kork, aile şirketlerinin başında ağabeyi Erhan Kork’un olduğunu kaydetti. Kork ifadesinde, yasadışı bahis paraları ile ilgilerinin olmadığını öne sürerek “Bizim mal varlığımız aileden gelen bir mal varlığıdır. Ağabeyim de eğitimli ve inançlı biri. İddialar iftira niteliğinde” dedi.

Hülya Turan'ın yeğeni Onur Ilgım Taban da sanıklar arasında.

EMEKLİ ALBAY DA SANIK

Hakkında dava açılan isimlerden bir diğeri ise emekli Albay Yavuz Fildiş. İddianamede, Fildiş ile Kork arasında bir dizi yazışmanın olduğu kaydedildi. Yazışmaların bir kısmı yasadışı bahis sitelerine ilişkin. Fildiş, Kork ile 2017’de bir albay arkadaşı aracılığı ile tanıştığını söyledi. MASAK raporuna göre, Fildiş, dosyanın sanıkları olan Hamza Kork, Meltem Beydilli gibi bir dizi kişi ile para gönderdi.

Oyuncu Meltem Beydilli'nin hesabına Erhan Kork para gönderdi.

“ERHAN KORK AİLE DOSTUMUZ”

Oyuncu Meltem Beydilli ile annesi Hülya Turan da, haklarında dava açılan diğer isimler oldu. Beydilli’nin, Pay Fix isimli şirkette kısa bir süre çalıştığı anlaşıldı. Beydilli’nin hesabına, Yavuz Fildiş dışında Erhan Kork’un da para gönderdiği anlaşıldı. Beydilli, Erhan Kork ile aile dostu olduklarını söyledi. Hülya Turan’ın ise Pay Fix’te yönetici konumda olduğu anlaşıldı.

Hülya Turan'ın hesabına on milyonlarca liralık para giriş-çıkışı oldu.

YEMEK FİRMASI SAHİBİ İLE ‘ORTAK’

Avukat Murat Çöpürkaya da dava dosyasının sanıkları arasında. Pay Fix AŞ Genel Müdürü Serhat Akdağ, Arzu Tepe, Mustafa Baysal, Nergis Veral, Mustafa Kalkanlı, Oğuzhan Kurtoğlu, Onur Ilgım Taban ile Hasan Mercan, haklarında dava açılan diğer isimler oldu. Doğuş Yemek Catering şirketinin sahibi Hasan Mercan’ın, Erhan Kork ile uzun yıllar öncesine dayanan bir ilişkisinin olduğu anlaşıldı. İkili arasında 2016 yılındaki yazışmalara göre, birbirlerine ‘ortak’ diye hitap ettikleri anlaşıldı. İkilini, Madobet isimli bir yasadışı bahis sitesi ile ilgili yoğun bir görüşme yaptığı anlaşıldı. Savcılık, anılan sitenin Kork’a ait olduğunu, Mercan’ın ise sermaye ortağı olduğu görüşünde.

Pay Fix yöneticisi Arzu Tepe'ye de dava açıldı.