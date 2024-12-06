Yasa dışı bahiste tutuklu sayısı 9’a çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yasa dışı bahiste tutuklu sayısı 9’a çıktı

Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda tutuklu sayısı 9'a çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun merkezli Giresun, İstanbul, Sinop ve Kastamonu illerinde yasa dışı bahis operasyonu kapsamında Salı sabahı eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 12'si Samsun'da olmak üzere toplam 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilerin adreslerinde yaptıkları aramalarda yasa dışı bahis faaliyetlerine ait çok sayıda dijital materyale el koyarken, bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirdi.

Yasadışı bahis olayında gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil karakoldaYasadışı bahis olayında gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil karakolda

Polisteki sorguları tamamlanan 4 kişi serbest bırakılırken, 6 kişiden 4'ü dün çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı, 2 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sorgusu tamamlanan 7 kişi de bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda tutuklu sayısı 9'a, adli kontrol sayısı da 4'e çıktı.

Yasa dışı bahiste tutuklu sayısı 9’a çıktı

Yasadışı bahse teşvik soruşturmasında 3 fenomene daha 3’er yıla kadar hapis talep edildiYasadışı bahse teşvik soruşturmasında 3 fenomene daha 3’er yıla kadar hapis talep edildi

Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsrail protestosu düzenleyen 9 kişi hakkında tahliye kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsrail protestosu düzenleyen 9 kişi hakkında tahliye kararı
Cani babadan kan donduran itiraf: Eşine kızıp çocuğunun da içerisinde bulunduğu evi ateşe vermiş
Cani babadan kan donduran itiraf: Eşine kızıp çocuğunun da içerisinde bulunduğu evi ateşe vermiş
İzmir merkezli DEAŞ operasyonunda 31 tutuklama
İzmir merkezli DEAŞ operasyonunda 31 tutuklama
Dilan Polat çarşaf giydi! Sosyal medyadan ilahilerle paylaşım yaptı
Dilan Polat çarşaf giydi! Sosyal medyadan ilahilerle paylaşım yaptı
Sivasspor’a Galatasaray maçı öncesi tatlı dopingi
Sivasspor’a Galatasaray maçı öncesi tatlı dopingi