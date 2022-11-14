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Yasa dışı paylaşım yapan 147 hesaba erişim engeli getirildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, 4-11 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen incelemelerde, yasa dışı paylaşım yapan 147 internet sitesine erişim engeli getirildiğini duyurdu.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 16:29
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Yasa dışı paylaşım yapan 147 hesaba erişim engeli getirildi

Yasa dışı paylaşım yapan 147 hesaba erişim engeli getirildi
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Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 4-11 Kasım tarihleri arasında sanal devriye faaliyetlerinde bulundu. 1205 internet sitesini inceleme altına alınan ekipler inceleme sonucunda yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı tespit edildi.

107 internet sitesi ile müstehcen ve fuhuş içerikli paylaşım yapan 40 internet sitesinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilerek erişime engellendiği belirtildi.

(Kaynak: İHA)

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