Yasa dışı silah ticareti operasyonu

Kaynak: İHA
Yasa dışı silah ticareti operasyonu

İstanbul Bağcılar’da yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüpheli şahıs, gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Şahsın evinde yapılan aramalar esnasında silah ve mermiler ele geçirildiği belirtildi.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Bağcılar’daki Yıldıztepe Mahallesi’nde bulunan bir evde yasa dışı silah ticareti yapıldığı tespit edildi. Yürütülen çalışmalar kapsamında, belirlenen adrese aynı gün operasyon gerçekleştirildi ve adrese yapılan baskında M.T. isimli şahıs gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda ise, 5 ruhsatsız tabanca, bir kurusıkı tabanca, bu silahlara ait biri uzatılmış toplam 7 şarjör, çeşitli çapta 38 mermi, tabancalara ait seri atar mekanizması ile tabanca namlusu açmada ve namlu değiştirmesinde kullanılan bir matkap ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.T., sorgusu için Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından “yasa dışı silah ticareti” suçundan tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

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