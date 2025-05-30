Yasa dışı silah ticareti operasyonuna 2 tutuklama!

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerinin, yasa dışı silah ticaretine yönelik gerçekleştirdikleri operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Osmaniye ve Gaziantep illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada 8 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 5 tüfek, 1 el yapımı tüfek, 4 şarjör, 318 tabanca mermisi, 19 tüfek fişeği, 2 kesici alet (kama ve rambo bıçağı) ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.