Yasa dışı silah ticareti operasyonuna 2 tutuklama!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yasa dışı silah ticareti operasyonuna 2 tutuklama!

Osmaniye merkezli yasa dışı silah ticaretine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerinin, yasa dışı silah ticaretine yönelik gerçekleştirdikleri operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Osmaniye ve Gaziantep illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada 8 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 5 tüfek, 1 el yapımı tüfek, 4 şarjör, 318 tabanca mermisi, 19 tüfek fişeği, 2 kesici alet (kama ve rambo bıçağı) ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yasa dışı silah ticareti operasyonuna 2 tutuklama!

Yasa dışı silah ticareti operasyonuna 2 tutuklama!

Yasa dışı silah ticareti operasyonuna 2 tutuklama!

Yasa dışı silah ticareti operasyonuna 2 tutuklama!

Yasa dışı silah ticareti operasyonuna 2 tutuklama!

Yasa dışı silah ticareti operasyonuna 2 tutuklama!

Yasa dışı silah ticareti operasyonuna 2 tutuklama!

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