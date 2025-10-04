Yasa dışı sponsora darbe! İsmini kaybetti

2024 yılının eylül ayında Galatasaray, Rizespor karşılaşmasına sırtında mertiking.news yazan formayla çıktı. Kamuoyunda yasa dışı bahis reklamı nedeniyle büyük tartışma yaratan bu sponsorluğu sarı kırmızılılar 1 Ekim'de iptal etti.

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan hakkında bu olay nedeniyle 3 yıl hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Sarı kırmızılı hukukçular davayla ilgili hazırlıkları yaparken, Merit Otelleri'nin sahibi Net Holding de konuyu hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda yargıyı taşıdı.

Net Holding bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Merit markasını kullanan "meritking.news" adlı sözde spor haber portalına karşı açtığı telif davasını kazandığını duyurdu.

Net Holding'den yapılan açıklama şöyle:

"Net Holding A.Ş. olarak, 50 yıldır turizm ve şans oyunları salonları işletmeciliği alanında faaliyet gösteriyor; 'Merit' markamızla hem Kuzey Kıbrıs'ta hem de Avrupa'da güçlü ve saygın bir marka konumunu sürdürüyoruz. Son dönemde, Merit marka adımızın, şirketimizden bağımsız ve izinsiz şekilde yasa dışı bahis siteleri tarafından kullanıldığını gözlemlemekteydik."

"YASA DIŞI BAHİSLE MÜCADELEDE GÜÇLÜ BİR ÖRNEK"

"Özellikle 'Merit King' adıyla türetilen ve 'meritking.news' alan adı üzerinden faaliyet gösteren yasa dışı sözde platform, markamızı istismar ederek kamuoyunu yanıltmaya ve illegal bahis faaliyetlerini meşrulaştırmaya çalışmıştır.

Bu ihlale karşı Net Holding olarak Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) nezdinde başlattığımız UDRP (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy) süreci lehimize sonuçlanmış ve 'meritking.news' alan adının Net Holding'e devrine karar verilmiştir. Bu gelişme, markamızın itibarını ve hukuki haklarımızı koruma yolunda önemli bir adım olduğu gibi; yasa dışı bahis siteleriyle mücadelede uluslararası alanda da güçlü bir örnek teşkil etmektedir."

Net Holding'in açıklamasında sürecin arka planı şöyle anlatıldı:

"Merit markası, Net Holding bünyesinde 1988 yılından bu yana ulusal ve uluslararası düzeyde tescillidir. Son dönemde izinsiz olarak açılan meritking.net ve benzeri siteler üzerinden yasa dışı bahis faaliyetleri yürütülmüş, ardından 'haber sitesi' görünümü altında 'meritking.news' alan adı üzerinden sponsorluk anlaşmaları yapılmaya başlanmıştır.

Örneğin, 'meritking.news' alan adıyla, 31 Ağustos 2024 tarihinde Adana Demirspor-Galatasaray maçında stadyum LED panolarında reklam verilmiş, ardından Türkiye'nin köklü spor kulüplerinden Galatasaray'ın formalarının sırtında sponsor olarak yer almıştır. Bu durumun vahameti, Galatasaray Spor Kulübü'nün 17 Eylül 2024 tarihinde 'meritking.news' ile yaptığı sponsorluk anlaşmasını askıya almak zorunda kalmasıyla da kamuoyuna yansımıştır."

"KAYNAĞI BELİRSİZ PARALARLA MİLYONLUK ANLAŞMALAR YAPILDI"

"Sonrasında ise UEFA ve Euroleague müsabakaları kapsamında çeşitli Avrupa kulüpleri sponsorlukları kendileri tarafından duyurulmuştur. Gelirinin kaynağı belli olmayan sözde bir haber sitesi ile milyon euro tutarlarında olduğu iddia edilen sponsorluk anlaşmaları yapılması da oldukça manidardır. Net Holding olarak, BTK, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde de gerekli başvurularımızı yaptık ve süreci takip ediyoruz.

23 Eylül 2024 tarihinde İstanbul 4. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesine sunulan bilirkişi raporunda meritking.news adlı sözde spor haber portalı sitesinin 'Meritking' adlı yasa dışı bahis sitesine yönlendirme yaptığı açıkça ispatlanmış; mahkemenin vermiş olduğu ihtiyati tedbir kararı ve beraberinde erişim engeli uygulanmıştır. Sonrasında ise ilgili sözde haber portalının ortadan kaldırılması için WIPO nezdinde UDRP süreci başlatılmıştır."