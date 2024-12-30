Yasadışı avlananlara ceza yağdı

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu gerçekleştirdikleri koruma ve kontrol çalışmalarında yasadışı av yapan 11 kişiye ceza uyguladı.

Yapılan denetimlerde, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na aykırı hareket eden şahıslara cezai işlem yapıldı. Kayseri’nin farklı bölgelerinde yapılan denetimlerde, yasadışı avcılık yapan kişilerin vurdukları 1 adet kınalı keklik ile 1 adet av tüfeği de ele geçirildi.

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Ayrıca, ilgili şahıslar hakkında idari yaptırım kararları da alındı.