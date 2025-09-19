Yasadışı bahis gelirlerini aklayan suç örgütüne operasyon

Kaynak: İHA
Yasadışı bahis gelirlerini aklayan suç örgütüne operasyon

İstanbul’da yürütülen soruşturma kapsamında yasadışı bahis gelirlerini aklayan suç örgütüne operasyon düzenlendi. Polis ekiplerinin operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Derkan Başer liderliğinde kurulan suç örgütü faaliyeti kapsamında yasadışı bahisten elde ettikleri suç gelirlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek için ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçunu işledikleri tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın araştırma raporu, Suç Gelirleri ile Mücadele Büro Amirliği araştırma raporu ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nca (MASAK) düzenlenen Mali Analiz Raporu doğrultusunda, şüpheli Derkan Başer liderliğinde kurulan suç örgütü faaliyeti kapsamında yasadışı bahis suçundan elde ettikleri suç gelirlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek amacıyla ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçunu işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik adli işlem gerçekleştirildi. Tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alınırken diğer şüphelileri yakalama işleminin devam ettiği öğrenildi.

