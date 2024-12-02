Yasadışı bahis olayında gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil karakolda

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yasadışı bahis olayında gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil karakolda

Mehmet Ali Erbil, yasadışı bahis yaptığı ve insanları teşvik ettiği iddiasıyla 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanıyor. Haftada bir gün imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanan Erbil, polis merkezine giderek imza attı.

Erbil hakkında, yasadışı bahis reklamı yaptığı ve insanları buna teşvik ettiği gerekçesiyle 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanmıştı.

Soruşturma sırasında adliyeye sevk edilen Erbil, nöbetçi hakimlik tarafından “ev hapsi” adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

30 Aralık’ta İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlanacak olan Erbil’in avukatları, “ev hapsi” tedbirinin kaldırılması için itirazda bulunmuştu.

Mahkeme, itirazı kabul ederek “ev hapsi” tedbirini kaldırdı ve Erbil’in her hafta Pazartesi günü en yakın karakola giderek imza atmasına karar verdi. Bu kapsamda Mehmet Ali Erbil, Sarıyer’deki bir polis merkezine giderek imza attı.

Polis merkezinden çıkarken basın mensuplarının sorularını yanıtlamadan ayrıldı.

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