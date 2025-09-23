Yasadışı bahis parası aklayan 3 isme tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen incelemede, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın inceleme raporu, Suç Gelirleri ile Mücadele Büro Amirliği'nin araştırma raporu ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nca (MASAK) düzenlenen Mali Analiz Raporu doğrultusunda zanlı Derkan Başer önderliğindeki suç örgütünün yasa dışı bahisten elde edilen paranın kaynağını saklayarak, ‘suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama’ fiilini işledikleri belirlendi ve şüphelilere yönelik adli işlem yapıldığı aktarıldı.
Belirlenen 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlılar, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye gönderildi. Savcılık sorgularının sonrasında tutuklama istemiyle mahkemeye yönlendirilen Ertaş S., Hamdi S., İnan Ç. tutuklanırken, Ceren B. ve Melek S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.