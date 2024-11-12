Yasadışı bahis soruşturmasında flaş gelişme: 8 sosyal medya fenomeninin hesaplarına erişim engeli

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Yasadışı bahis soruşturmasında flaş gelişme: 8 sosyal medya fenomeninin hesaplarına erişim engeli

Yasadışı bahis operasyonu kapsamında 8 sosyal medya fenomeninin hesaplarına erişim engeli geldi.

Yasadışı bahis operasyonu kapsamında şüpheliler İbrahim Yılmaz, Emirhan Karuç, Aleyna Göreci, Emircan Çelik, Ramazan Karkin, Aleksandr Menshikov, Muhammed Sümertaş, Esma Sözen, Soner Kabakçı, Yağmur Şifa Yaprak, Sefa Caner Sarıçam ile Muzaffer Zorbey Erkoçlar tutuklanmış, Doğukan Demirtaş ile Fuat Emre Nalbant ise imza ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

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SOSYAL MEDYA HESAPLARINA ERİŞİM ENGELİ

Öte yandan yüzbinleri hatta milyonları bulan takipçi sayısına sahip sosyal medya fenomenlerinden Esma Sözen, Soner Kabakçı, Emirhan Karuç, Sefa Caner Sarıçam, Emircan Çelik, Ramazan Karkin, Muzaffer Zorbey Erkoçlar ile Yağmur Şifa Yaprak'ın sosyal medya hesaplarına erişim yasağı kararı getirildi. Bu kararla birlikte adı geçen sosyal medya fenomenlerinin hesapları kapatıldı.

Diğer tutuklu şüpheli sosyal medya fenomenlerinin ise hesaplarına erişim engeli kararı verilmesine yönelik Başsavcılığın talebi doğrultusunda dosyalardaki incelemeler devam etmektedir.

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