Yasadışı bahse teşvik soruşturmasında 3 fenomene daha 3’er yıla kadar hapis talep edildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yasadışı bahse teşvik soruşturmasında 3 fenomene daha 3’er yıla kadar hapis talep edildi

Yasadışı bahis reklamı yaptıkları ve insanları teşvik ettikleri iddia edilen 3 sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Yasadışı bahis reklamı yaptıkları ve insanları teşvik ettikleri iddia edilen 3 sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturma bitti. Hazırlanan iddianamelerde, 3 fenomenin 3'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da yasadışı bahis reklamı yaptıkları ve insanları teşvik ettikleri iddia edilen sosyal medya fenomenleri Aleyna Göreci, Aleksandr Menshıkov ve Muhammed Sümertaş'a yönelik yürütülen soruşturmalar tamamlandı.

Hazırlanan ayrı ayrı iddianamelerde, 3 şüphelinin "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemeleri'nde başlanacak.

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