Yasadışı para topladıkları iddia edilen dernekte işler karıştı

Sakarya’nın Söğütlü İlçesinde yer alan Söğütlü Karma OSB’nin tek yetkili organı olduğunu belirten Söğütlü Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, daha önce rant çevrelerine karşı firmaları dikkatli olmaları konusunda uyarmıştı. Sakarya Vali Yardımcısı Mehmet Polat ve yatırımcıların katılımıyla gerçekleştirilen yer tahsisi programında, bazı firma temsilcileri geçmişte dernek yönetiminin kendilerinden para topladığını ifade etti. Valilik, bu iddialar üzerine derneği denetleyerek toplanan paraların iade edilmesini kararlaştırdı.

Söğütlü Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği, ikinci olağan genel kurulunu Erenler’de bir otelde gerçekleştirdi. Toplantıya, OSB'den yer tahsisi için ödeme yapan ancak kabul edilmeyen firmaların yetkilileri de katıldı ve gergin bir atmosferde geçti. Bazı firmalar, yönetim kurulunun ve bütçenin ibrasında şerh koyarak ret oyu verdi.

YÖNETİMDE DEĞİŞİKLİK

Toplantının açılışında konuşan derneğin eski başkanı Mehmet Fevzi Poyraz, yaşının ilerlemesi nedeniyle görevi bırakacağını açıkladı. Divan heyetine seçilen Mahmut Kumbar, Kanber Koçak ve Ömür Canpolat tarafından yönetilen Genel Kurulda, birçok firma temsilcisi ödeme yapılmasına rağmen OSB'de yer tahsisi yapılmadığını belirterek açıklama istedi. Bazı firmalar, resmi yazılarla OSB için uygun bulunmadıklarını öğrendiklerini ve ödemelerinin akıbetini sordu.

Genel kurulda, gelir-gider durumu ve faaliyet raporları üyelerin oylarına sunuldu. Bazı üyeler şerh koyarak raporlara red oyu verirken, birçok firma çekimser kaldı. Raporlar, şerh konularak oy çokluğuyla kabul edildi. Ardından tek liste olarak girilen seçimde Yavuz Canikli başkan seçildi. Yeni başkan, sorunların çözümü için adımlar atacaklarını ve artık OSB yönetiminde derneğin temsilcilerinin olacağını belirtti.

Seçim öncesinde sunulan önergeyle, yer tahsisi için alınan paraların yasal faiziyle geri ödenmesi için yönetim kuruluna yetki verildi. Bu önerge oy birliğiyle kabul edildi. Ancak firmalar, ödemeleri geri almak yerine yer tahsisi yapılması konusunda baskı yaptı. Bir firma sahibi, fabrika için makinelerini aldığını ve proforma faturalarını gösterebileceğini belirterek yer tahsisi talebinde bulundu. Yeni başkan Canikli, en kısa sürede tahsislerin yapılacağını söyledi.

Bu gelişmeler, Söğütlü OSB’de yer tahsisi ve yönetim sorunlarının çözümü yönünde önemli adımlar atılacağına işaret ediyor. Yeni yönetim, firmaların güvenini kazanarak OSB’nin sağlıklı bir şekilde işletilmesi için çaba göstereceğini belirtti.