Yasağa rağmen denize girdi! Dalgalara kapılarak hayatını kaybetti

Tekirdağ'da yasağa rağmen Süleymanpaşa ilçesinde dalgalı denize giren Ukrayna uyruklu kadın boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi sahilinde meydana geldi. Denize girişlerin yasaklanmasına rağmen denize giren Ukrayna uyruklu 51 yaşındaki Olena Ivasenko, bir süre sonra dalgalara kapılarak çırpınmaya başladı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Durumu fark eden vatandaşlar, kadını denizden çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Ivasenko, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Süleymanpaşa Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

