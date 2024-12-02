Yasak aşk cinayetinde baba ve oğul tutuklandı

Kaynak: İHA
Yasak aşk cinayetinde baba ve oğul tutuklandı

Kırıkkale’nin Karşıyaka Mahallesi’nde, annesiyle gönül ilişkisi olduğunu düşündüğü kişiyi tabancayla vurarak öldüren M.Ç. ve ona yardım eden babası B.Ç., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi 2158. Sokak’ta meydana geldi. Mehmet Tektaş, motosikletiyle evine dönerken, M.Ç.’nin silahlı saldırısına uğradı. İddiaya göre M.Ç., annesiyle ilişki yaşadığı şüphesiyle Tektaş’a tabancayla ateş etti. Tektaş, vücuduna isabet eden 5 kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti.

Saldırının ardından M.Ç. ve babası B.Ç., otomobille olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri, baba ve oğulu Ankara’nın Elmadağ ilçesinde düzenlenen operasyonla yakaladı. Şüpheliler, gözaltına alındıktan sonra Kırıkkale’ye getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç. ve B.Ç., “kasten adam öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayetin aile içi anlaşmazlıklardan kaynaklandığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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