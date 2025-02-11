Yasak aşk tepki çekmişti! Şakir Paşa Ailesi dizisinde duygulandıran Atatürk detayı... Bir anda belirdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yasak aşk tepki çekmişti! Şakir Paşa Ailesi dizisinde duygulandıran Atatürk detayı... Bir anda belirdi

Yasak aşk sahnesiyle gündemden düşmeyen Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi bu kez Atatürk detayıyla dikkat çekti.

Şakir Paşa Ailesi dizisinin bir sahnesinde Mustafa Kemal Atatürk detayı yer aldı. Dizi Osmanlı’nın son dönemlerinde geçiyor.

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Şakir Paşa, arkadaşlarıyla birlikte memleket meselelerini konuşmaya başlıyor.

Bu sırada Şakir Paşa, fikirlerini “Gençlerimizin uğruna savaşmak isteyecekleri tertemiz bir ideale, pırıl pırıl bir gelecek umuduna ihtiyaçları var. Yoksa evlatlarımızın eksiği memleket sevgisi değil, evlatlarını seven bir memlekete kavuşma umudu… Uğrunda ölmeye değecek bir umut…” sözleriyle dile getiriyor.

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"BİR MUCİZE OLACAK"

Arkadaşı “Peki o umudu nereden bulacaklar?” diye sorunda “Henüz bilmiyorum ama bir mucize olacak” diye cevap veriyor.

Bu sözlerin ardından Mustafa Kemal Atatürk gözleri beliriyor.

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