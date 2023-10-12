Yasak aşk yazısına Abdullah Gül'ün talebiyle erişim engeli

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Oda TV’de yayınlanan bir köşe yazısına erişim engeli getirilmesi için başvurdu. Mahkeme, Gül’ün talebi üzerine köşe yazısına erişim engeli getirdi.

Yasak aşk yazısına Abdullah Gül'ün talebiyle erişim engeli

Odatv yazarı Hürrem Elmasçı 6 Ekim'de “Fırst Lady kızkardeşi-Polis müdürü aşkı... Dikkat bu haber dedikodu içermektedir” başlığıyla yayınlanan köşe yazısına 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından mahkemeye başvurularak yayından kaldırma kararı aldırıldı.

Clinton’dan Eisenhower’a birçok yabancı siyasetçinin yasak aşklarından bahsedilen ardından Türkiye'de de bir örneğinin anlatıldığı köşe yazısında "E, şimdi baldız demişken dönelim bize. Yok, bu kez başrolde bir başkan yok. Ve fakat baldıza âşık olan bir koruma müdürü var… Üstelik de makamını yazmayayım çok üst düzey bir lider bu. Ve onun da “kara kutu ”su bir isim…" ifadeleri yer aldı.

Oda TV'de yer alan habere göre, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, avukatı Ercan Duman aracılığıyla Beykoz Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurarak, habere ve Hürrem Elmasçı’nın X hesabında bulunan tweetlerine erişim engeli getirilmesi yönünde talepte bulundu.

Avukat Ercan Duman mahkemeye sunduğu dilekçesinde; müvekkilinin kişilik haklarının ihlal edildiğini ve kişilik haklarını zedeleyecek içeriklere yer verildiğini iddia etti.

Hürrem Elmasçı’nın kaleme aldığı söz konusu köşe yazısında gerçek kişiye yönelik hiçbir isim ve ifade yer almamasına rağmen eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurarak erişim engeli talebinde bulunması dikkat çekti.

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