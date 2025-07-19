Yasak aşkın bedeli ağır oldu: CEO koltuğundan oldu

Coldplay konserinde kadın bir şirket müdürüyle samimi şekilde görüntülenen evli CEO’nun görüntüleri kamuoyunda tepkilere neden oldu. Tepkilerin ardından CEO görevden alındı.

CEO KOLTUĞUNDAN OLDU

ABD'nin Boston kentindeki Gillette Stadyumu’nda gerçekleşen Coldplay konserinde, teknoloji şirketi üst düzey yöneticisi (CEO’su) Andy Byron’un bir çalışanıyla yakınlaştığı anların 'Kiss-Cam'e (Öpücük Kamerası) yansıması sosyal medyada gündem oldu.

Şirket, Astronomer yazılım şirketinin CEO Andy Byron'ın izne çıktığını X üzerinden yaptığı paylaşımla doğruladı. Byron yerine kurucu ortak ve Ürün Direktörü Pete DeJoy geçici CEO olarak atandı.