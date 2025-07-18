Yasak aşkla gündemdeydi! Güzide Duran’a avukat şoku... Üçü birden istifa etti

Sabah'ta yer alan habere göre, Beşiktaş’ın eski başkanı Fikret Orman'la yasak aşk yaşayan Güzide Duran'a, eski eşi Adnan Aksoy zina davası açmıştı. Davaya bakan üç avukat mahkemeye sundukları dilekçe ile davadan çekildikleri öğrenildi. Öte yandan yeni avukat için Fikret Orman harekete geçti.

ORTAK KARAR İLE ÇEKİLDİLER

Güzide Duran'ın, boşanmadan Fikret Orman ile gözler önünde aşk yaşaması, toplumun tepkisini çekmişti. Üç avukat aldıkları ortak karar ile davadan çekilme kararı aldı.

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FİKRET ORMAN YENİ AVUKAT İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Beklenmeyen bu gelişmenin ardından şoke olan ünlü mankenin, sevgilisi Fikret Orman'ın desteğiyle yeni bir avukat bulmak için harekete geçtiği öğrenildi.

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NELER OLMUŞTU?

Eski manken Güzide Duran, 2008 yılında iş insanı Adnan Aksoy ile dünyaevine girmişti. 16 yıllık iş insanı eşi Adnan Aksoy'un ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Boşanma haberlerinin ardından Duran'ın Okan Buruk'la aşk yaşadığı ileri sürülmüştü. Duran ise, "Çıkan haberleri de umursamıyorum. İspatlayacağım diye gibi derdim yok, kendimden eminim sonuçta" demişti.

Okan Buruk ise, "Güzide ile eski arkadaşız ama kesinlikle aşk yok. Bu söylentiler külliyen yalan" demişti.

'GÜVENİMİ ZEDELEDİ’ DİYEREK BOŞANMA DAVASI AÇTI

Aksoy, eşinin gizemli davranışlar sergilediğini ve güvenini zedelediğini öne sürerek boşanma davası açmıştı.

NARSİST KİŞİLİK BOZUKLUĞU' TANISI KONDU

Duran'ın avukatları hazırladıkları dava dilekçesinde çocukların velayetini isteyerek, "Evlilik birliği, Adnan Aksoy'un tutarsız, senaryocu, kompleksli ve samimiyetsiz tavırları nedeniyle sarsılmıştır. Müvekkile uyguladığı psikolojik baskı nedeniyle Aksoy'a 'narsist kişilik bozukluğu' tanısı konmuştur.