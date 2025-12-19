Uzun süredir ekrandan uzak kalan oyuncu Talat Bulut bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Yürümekte zorlandığı dikkat çeken Bulut'un son hali hayranlarını endişelendirdi.

Bir dönem 'Yasak Elma' setindeki taciz iddialarıyla gündeme gelen Talat Bulut AVM'de kameralara yakalandı.

'Yasak Elma' dizisinin setinde kostüm asistanı Özge Ş.’ye tacizde bulunduğu iddiasıyla soruşturma geçirip takipsizlik alan oyuncu Talat Bulut uzun zamandır ekranlarda görünmüyor.

Sabah gazetesinin haberine göre Bulut önceki gün Etiler'deydi. Yürüyüşünde zorluk yaşadığı gözlenen ünlü isim, “Ağrılarım var, yürümekte zorlanıyorum” dedi.

Gazetecilerin yeni yıl planlarını sorması üzerine ise Bulut, “Param yok, yeni yılda buradayım” diyerek espriyle karşılık verdi.

TALAT BULUT KİMDİR?

Talat Bulut, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu ile seslendirme sanatçısıdır. 23 Mart 1956'da Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğdu.

Hacettepe Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünde eğitimine başladı ancak 2. sınıfta bırakarak oyunculuğa yöneldi. Kariyerine 1975'te Ankara Sanat Tiyatrosu'nda sahne alarak adım attı.

Türkan Şoray'ın teşvikiyle 1979'da "Hazal" filmiyle sinemaya geçti.

Özellikle "Mucize" (2014, Mahir Öğretmen rolü), "Bliss/Mutluluk" (2007), "Yasak Elma" (2018-2020, Halit Argun) gibi yapımlarla tanındı. Seslendirme çalışmaları da yapan Bulut, kaliteli projeleri tercih etmesiyle biliniyor.

Esin Afşar ve Kerim Afşar'ın kızı Pınar Afşar ile evliydi; bu evlilikten Hazal adlı bir kızı var.

Son dönemde ekrandan uzak kalan Bulut, 2025'te sağlık sorunları ve günlük hayatıyla gündeme geldi.