Uzun süredir ekrandan uzak kalan oyuncu Talat Bulut bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Yürümekte zorlandığı dikkat çeken Bulut'un son hali hayranlarını endişelendirdi.

Yasak Elma’nın Halit Argun'u Talat Bulut’un zor anları kameralara yansıdı: Yürüyemiyor! - Resim : 1

Bir dönem 'Yasak Elma' setindeki taciz iddialarıyla gündeme gelen Talat Bulut AVM'de kameralara yakalandı.

Yasak Elma’nın Halit Argun'u Talat Bulut’un zor anları kameralara yansıdı: Yürüyemiyor! - Resim : 2

'Yasak Elma' dizisinin setinde kostüm asistanı Özge Ş.’ye tacizde bulunduğu iddiasıyla soruşturma geçirip takipsizlik alan oyuncu Talat Bulut uzun zamandır ekranlarda görünmüyor.

Yasak Elma’nın Halit Argun'u Talat Bulut’un zor anları kameralara yansıdı: Yürüyemiyor! - Resim : 3

Sabah gazetesinin haberine göre Bulut önceki gün Etiler'deydi. Yürüyüşünde zorluk yaşadığı gözlenen ünlü isim, “Ağrılarım var, yürümekte zorlanıyorum” dedi.

Yasak Elma’nın Halit Argun'u Talat Bulut’un zor anları kameralara yansıdı: Yürüyemiyor! - Resim : 4

Gazetecilerin yeni yıl planlarını sorması üzerine ise Bulut, “Param yok, yeni yılda buradayım” diyerek espriyle karşılık verdi.

Yasak Elma’nın Halit Argun'u Talat Bulut’un zor anları kameralara yansıdı: Yürüyemiyor! - Resim : 5

TALAT BULUT KİMDİR?

Talat Bulut, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu ile seslendirme sanatçısıdır. 23 Mart 1956'da Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğdu.

Yasak Elma’nın Halit Argun'u Talat Bulut’un zor anları kameralara yansıdı: Yürüyemiyor! - Resim : 6

Hacettepe Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünde eğitimine başladı ancak 2. sınıfta bırakarak oyunculuğa yöneldi. Kariyerine 1975'te Ankara Sanat Tiyatrosu'nda sahne alarak adım attı.

Yasak Elma’nın Halit Argun'u Talat Bulut’un zor anları kameralara yansıdı: Yürüyemiyor! - Resim : 7

Türkan Şoray'ın teşvikiyle 1979'da "Hazal" filmiyle sinemaya geçti.

Yasak Elma’nın Halit Argun'u Talat Bulut’un zor anları kameralara yansıdı: Yürüyemiyor! - Resim : 8

Özellikle "Mucize" (2014, Mahir Öğretmen rolü), "Bliss/Mutluluk" (2007), "Yasak Elma" (2018-2020, Halit Argun) gibi yapımlarla tanındı. Seslendirme çalışmaları da yapan Bulut, kaliteli projeleri tercih etmesiyle biliniyor.

Yasak Elma’nın Halit Argun'u Talat Bulut’un zor anları kameralara yansıdı: Yürüyemiyor! - Resim : 9

Esin Afşar ve Kerim Afşar'ın kızı Pınar Afşar ile evliydi; bu evlilikten Hazal adlı bir kızı var.

Yasak Elma’nın Halit Argun'u Talat Bulut’un zor anları kameralara yansıdı: Yürüyemiyor! - Resim : 10

Son dönemde ekrandan uzak kalan Bulut, 2025'te sağlık sorunları ve günlük hayatıyla gündeme geldi.

Yasak Elma’nın Halit Argun'u Talat Bulut’un zor anları kameralara yansıdı: Yürüyemiyor! - Resim : 11

Yasak Elma’nın Halit Argun'u Talat Bulut’un zor anları kameralara yansıdı: Yürüyemiyor! - Resim : 12

Yasak Elma’nın Halit Argun'u Talat Bulut’un zor anları kameralara yansıdı: Yürüyemiyor! - Resim : 13

Talat Bulut gizemli arkadaşıyla objektiflere yakalandı!Talat Bulut gizemli arkadaşıyla objektiflere yakalandı!Magazin
Yasak Elma'dan kafaları karıştıran fragman. Halit dönecek mi tartışmalarına Talat Bulut son noktayı koyduYasak Elma'dan kafaları karıştıran fragman. Halit dönecek mi tartışmalarına Talat Bulut son noktayı koyduGözden Kaçmasın
Yasak Elma Halit Argun (Talat Bulut) diziden ayrılıyor mu? Talat Bulut kimdir, kaç yaşında?Yasak Elma Halit Argun (Talat Bulut) diziden ayrılıyor mu? Talat Bulut kimdir, kaç yaşında?Gözden Kaçmasın