Yasak İlişkiler ve Akrabalar. Üzülmenize Neden Olabilecek 8 Şey

Bir Roma imparatorunun yaşamı, kolaylıkla "üzülmesine" neden olabilecek onlarca unsurla doluydu. Akrabalar, Yasak İlişkiler, Entrikalar... İşte Roma İmparatorunu üzecek 8 şey…

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Yasak İlişkiler ve Akrabalar. Üzülmenize Neden Olabilecek 8 Şey 1
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Yasak İlişkiler ve Akrabalar. Üzülmenize Neden Olabilecek 8 Şey 2

Roma, modern dünyayı bile derinden etkileyen tarihin en önemli imparatorluklarından biriydi. İmparatorluk, dünya üzerinde hüküm sürdüğü yıllarda mutlak bir güç ve iktidar sahibiydi. Haliyle Roma imparatorları da yaşadıkları dönemin en önemli insanları arasındaydı. Yalnızca Roma’da değil, tüm dünyada güç ve iktidar sahibi olmanın en kestirme yolu, imparatorluk tahtına oturmaktı. Buna karşın, bütün ihtişamına rağmen “bir Roma imparatoru kolay bir yaşam sürüyordu,” demek biraz haksızlık olur. Türlü entrikalar, ihanetler, suikastlar ve daha pek çok tehlike, Roma imparatorlarının gündelik yaşamda sıklıkla karşılaştığı olaylardı. Kısacası mutlak iktidar sahibi olan bu insanların yaşamını cehenneme çevirebilecek sayısız olay ve durum vardı! İşte bir Roma imparatorunun “üzülmesine” neden olabilecek 8 şey.

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Yasak İlişkiler ve Akrabalar. Üzülmenize Neden Olabilecek 8 Şey 3

1. AKRABALAR

Roma tarihi akrabaları ile sorun yaşayan imparatorlarla dolu. Üstelik bazı imparatorlar ile bazı akrabalarının anlaşamaması oldukça anlaşılır sebepleri var. Çünkü bir Roma imparatoru ile akraba olmak, ister istemez siyaset sahnesine çıkmayı gerektiriyordu. Buna bağlı olarak imparatorlara ihanet eden hainlerin pek çoğu, bu akrabalar arasından çıkıyordu…

Örneğin Antik Roma’nın en bilindik hükümdarlarından Nero, akrabaları tarafından sayısız defa hayal kırıklığına uğratılan, üzülen bir imparatordu. Ancak mutlak gücün nimetleri arasında, mutsuzluğu giderebilmek de vardı! Bu kıymetli gücü kullanmaktan çekinmeyen Nero, iktidarını koruyabilmek adında pek çok akrabasını katletmişti! Üstelik imparatorun katlettiği akrabaları arasında öz annesi Agrippina da vardı!

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Yasak İlişkiler ve Akrabalar. Üzülmenize Neden Olabilecek 8 Şey 4

2. ESKİ İMPARATORLARIN AKRABALARI

Evet, akrabalar bir Roma imparatoru için zaman zaman gerçek anlamda üzücü olabiliyordu. Ancak bazı Roma imparatorları için eski imparatorların akrabaları da üzüntü kaynağıydı…

Milattan sonra 69 yılında Roma tahtına oturan Marcus Salvius Otho, kalabalık bir çevreye sahip değildi. Salvius isimli yeğeni, Otho’yu gerçek anlamda seven az sayıdaki Romalı arasındaydı… Bu sevgi yıllar sonra Salvius’un bir imparatoru üzmesine ve kendi ölümüne neden olacaktı…

İmparator Otho hayatını kaybettikten sonra Roma tahtına Domitian oturdu. Ancak bir gün İmparator Domitian, Salvius’un eski imparator Otho’nun hatırasını yaşattığına ve bu durumun kendisini üzdüğüne karar vererek talihsiz adamı idam ettirdi…

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Yasak İlişkiler ve Akrabalar. Üzülmenize Neden Olabilecek 8 Şey 5

3. DAHA ÖNCE BİR İMPARATOR ÖLDÜREN KİŞİLERİN AKRABALARI

Roma imparatorlarının gerçekten de oldukça zorlu bir yaşamı vardı. Öyle ki bugün yapılan bazı bilimsel çalışmalar, bir Roma imparatorunun korkunç bir suikastla öldürülme olasılığının yüzde 62 olduğunu söylüyor!

İşte bu nedenle daha önce bir imparatoru öldürmüş veya öldürülmesine katkıda bulunmuş kişilerin akrabaları, imparatorlar için gerçek anlamda bir mutsuzluk sebebiydi. Buna bağlı olarak tarihte, onlarca hatta yüzlerce yıl önceki “komplocu” atalarının günahını canlarıyla ödeyen çok sayıda Romalı vardı.

Tarihte, fütursuz bir yaşam süren Roma imparatorları olduğu bir gerçek. Bununla birlikte saraydaki yasak ilişkiler nedeniyle büyük üzüntü ve öfke yaşayan imparatorlar da vardı.

İmparator Claudius’un eşi Messalina, sıklıkla yasak ilişkileri ile gündeme gelen bir Romalıydı. Messalina’nın en bilinen âşıklarından biri ise Roma’nın ünlü pandomim sanatçısı Mnester’di. Ancak bu ilişki, uzun süre bir sır olarak kalmadı.

Messalina tarafından aldatıldığını öğrenen Claudius, önce büyük bir üzüntüye, sonra da öfkeye kapıldı. Bu sebeple başta Mnester olmak üzere Messalina’na ile ilişki yaşayan çok sayıda Romalı idam edildi.

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Yasak İlişkiler ve Akrabalar. Üzülmenize Neden Olabilecek 8 Şey 6

4. YASAK İLİŞKİLER

Tarihte, fütursuz bir yaşam süren Roma imparatorları olduğu bir gerçek. Bununla birlikte saraydaki yasak ilişkiler nedeniyle büyük üzüntü ve öfke yaşayan imparatorlar da vardı.

İmparator Claudius’un eşi Messalina, sıklıkla yasak ilişkileri ile gündeme gelen bir Romalıydı. Messalina’nın en bilinen âşıklarından biri ise Roma’nın ünlü pandomim sanatçısı Mnester’di. Ancak bu ilişki, uzun süre bir sır olarak kalmadı.

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Yasak İlişkiler ve Akrabalar. Üzülmenize Neden Olabilecek 8 Şey 7

5. TALİHSİZ “BENZERLİKLER”

Evet, kulağa ilginç gelebilir ama Roma döneminde yaşıyor ve sakıncalı bir kişiye benziyor olsaydınız, bir imparatoru üzebilir ve canınızdan olabilirdiniz!

İmparator Domitian’ın eşi Domita da tıpkı Messalina gibi fırtınalı bir aşk hayatına sahipti. Bununla birlikte o da gönlünü Messalina gibi, ünlü bir aktöre kaptırmıştı. Ancak bu yasak aşkın bedeli olaylarla hiçbir ilişkisi olmayan ve tek suçu Domitia’nın sevgilisine “benzemek” olan talihsiz bir adama ödetildi…

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Yasak İlişkiler ve Akrabalar. Üzülmenize Neden Olabilecek 8 Şey 8

6. ŞAKALAR

Bir Roma imparatoru, yaşamı boyunca pek çok zorlukla baş etmek zorundaydı. Şakalar da bu zorluklar arasında yer alıyordu. Çünkü bazı şakalar, bir imparator için hayli gücendirici olabilirdi…

İmparator Domitian, güzelliği ile meşhur Domitia ile evlenmişti. Ne var ki bu, kadının ilk evliliği değildi. Daha önce senatör Aelius Lamia ile evli olan Domitia, daha iyi bir yaşam için eşinden ayrılmış ve Roma imparatoru ile evlenmişti.

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Yasak İlişkiler ve Akrabalar. Üzülmenize Neden Olabilecek 8 Şey 9

7. MOR PELERİNLİ İNSANLAR

Antik Romalıların gündelik yaşamı, dikkat etmeleri gereken pek çok kuralla çevriliydi. Bunlardan biri de ne olursa olsun, “imparatoru gölgede bırakmamaktı.”

İmparator Caligula, bir tiyatro oyunu izlemeye gittiğinde, seyirciler arasında mor pelerin giyen bir izleyici ile karşılaştı. O dönemde mor renk, seçkinlere hatta yalnızca imparatorlara özgü bir statü göstergesiydi. Caliugula, mor rengi alelade bir insanın üzerinde gördüğüne o kadar üzüldü ki, pelerinli adamın oracıkta öldürülmesini istedi…

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Yasak İlişkiler ve Akrabalar. Üzülmenize Neden Olabilecek 8 Şey 10

8. ATLI ARABA YARIŞLARI

Atlı araba yarışları, Romalıların sosyal yaşamında büyük bir yer kaplıyordu. Yarışlar imparatorluk insanları için basit bir eğlence aracı değildi. Özellikle Roma’da, atlı araba takımlarının fanatik taraftarları bulunuyordu. İşte atlı araba yarışlarını en az herhangi bir Romalı kadar seven ve şehirdeki takımlardan bazılarının taraftarı olan imparatorlar da vardı.

İmparator Vitellius da pek çok Romalı gibi sıkı bir atlı araba yarışı izleyicisiydi. Üstelik “Maviler” olarak isimlendirilen takımın da tutkulu bir taraftarıydı. Ancak Vitellius’un fanatiklik derecesine varan “Maviler” sevgisi, özellikle kaybettikleri zamanlarda oldukça üzülmesine neden oluyordu. Vitellius’un taraftarlığı öylesine ileri boyuttaydı ki, yarışlar sırasında Maviler’e hakaret eden bazı rakip taraftarları idam ettiriyordu…

Kaynak: ListeList

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Yasak İlişkiler ve Akrabalar. Üzülmenize Neden Olabilecek 8 Şey 11
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Yasak İlişkiler ve Akrabalar. Üzülmenize Neden Olabilecek 8 Şey 12
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