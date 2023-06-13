Yasak İlişkiler ve Akrabalar. Üzülmenize Neden Olabilecek 8 Şey

3. DAHA ÖNCE BİR İMPARATOR ÖLDÜREN KİŞİLERİN AKRABALARI

Roma imparatorlarının gerçekten de oldukça zorlu bir yaşamı vardı. Öyle ki bugün yapılan bazı bilimsel çalışmalar, bir Roma imparatorunun korkunç bir suikastla öldürülme olasılığının yüzde 62 olduğunu söylüyor!

İşte bu nedenle daha önce bir imparatoru öldürmüş veya öldürülmesine katkıda bulunmuş kişilerin akrabaları, imparatorlar için gerçek anlamda bir mutsuzluk sebebiydi. Buna bağlı olarak tarihte, onlarca hatta yüzlerce yıl önceki “komplocu” atalarının günahını canlarıyla ödeyen çok sayıda Romalı vardı.

Tarihte, fütursuz bir yaşam süren Roma imparatorları olduğu bir gerçek. Bununla birlikte saraydaki yasak ilişkiler nedeniyle büyük üzüntü ve öfke yaşayan imparatorlar da vardı.

İmparator Claudius’un eşi Messalina, sıklıkla yasak ilişkileri ile gündeme gelen bir Romalıydı. Messalina’nın en bilinen âşıklarından biri ise Roma’nın ünlü pandomim sanatçısı Mnester’di. Ancak bu ilişki, uzun süre bir sır olarak kalmadı.

Messalina tarafından aldatıldığını öğrenen Claudius, önce büyük bir üzüntüye, sonra da öfkeye kapıldı. Bu sebeple başta Mnester olmak üzere Messalina’na ile ilişki yaşayan çok sayıda Romalı idam edildi.