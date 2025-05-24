Yasak sonrası yeni kampanya. Start verildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yasak sonrası yeni kampanya. Start verildi

Ekrem İmamoğlu’nun afişlerinin, videolarının ve sesinin İstanbul genelinde toplu ulaşımda yasaklanmasının ardından CHP Gençlik Kolları, “İmamoğlu Her Yerde” kampanyası başlattı.

CHP Gençlik Kolları, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun afişlerinin, videolarının ve sesinin İstanbul genelinde toplu ulaşım araçlarında yasaklanmasının ardından İmamoğlu görseliyle t-shirt, bayrak, rozet, sticker’ın yer aldığı “İmamoğlu Her Yerde” kampanyası başlattı.

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Yasak sonrası başlatılan kampanya açıklamasında, "Nereye baksalar bizi görecekler, milyonlarca Ekrem İmamoğlu var! İmamoğlu her yerde! Linkten baskılara ulaş, Sen de #İmamoğluHerYerde de!" denildi.

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