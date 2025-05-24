Yasak sonrası yeni kampanya. Start verildi

CHP Gençlik Kolları, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun afişlerinin, videolarının ve sesinin İstanbul genelinde toplu ulaşım araçlarında yasaklanmasının ardından İmamoğlu görseliyle t-shirt, bayrak, rozet, sticker’ın yer aldığı “İmamoğlu Her Yerde” kampanyası başlattı.

Savcılıktan yeni talimat! İmamoğlu'nun görüntü ve sesi de silinecek



Yasak sonrası başlatılan kampanya açıklamasında, "Nereye baksalar bizi görecekler, milyonlarca Ekrem İmamoğlu var! İmamoğlu her yerde! Linkten baskılara ulaş, Sen de #İmamoğluHerYerde de!" denildi.