Yasaklanan yürüyüşe Yılmaz Özdil'den canlı yayında öyle bir tepki geldi ki...

Ankara Valiliği ve İçişleri Bakanlığı'ndan CHP Ankara İl Başkanlığının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Birinci Büyük Millet Meclisi önünde açıklama yapma talebine ilişkin açıklama yapılmıştı.

Valilik, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na dikkat çekerek, 'yürüyüşün belirlenen ve ilan edilen alanlardan olmadığı için miting niteliğindeki faaliyet talebi uygun görülmemiş olup Valiliğimizce usulüne uygun bir şekilde belirlenerek ilan edilen alanlardan birisi için talep edilmesi halinde Valiliğimizce her türlü yardım ve kolaylık sağlanacağı İl Başkanlığına tebliğ edilmiştir.' ifadelerini kullandı. Valiliğin açıklaması sonrası ise tepkiler yükseldi.

Öncelikle CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaptığı açıklamada "23 Nisan yasaklanamaz! Birinci Meclis önündeki buluşmamız ve Anıtkabir'e yürüyüşümüz engellenemez! Başta gençler, öğrenciler olmak üzere tüm Ankaralıları ve yarın Ankara'da olacak herkesi, saat 17.00'de, ellerinde Türk bayraklarıyla Birinci Meclis önüne davet ediyorum. Egemenlik Milletindir!" ifadelerini kullanmıştı. Siyasetçilerden alınan karara yönelik tepkiler sürerken Gazeteci Yılmaz Özdil'de SZC TV'deki programda yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Ankara Valiliği'nin kararını kendi tarzında eleştiren Özdil, "Ankara Valisi kim ya, Allah aşkına? İngiliz işgal kuvvetleri, Yunan işgal ordusu, Vahdettin'in hain şeyhülislamları engelleyememiş 1. Meclis'e gitmemizi" dedi.

Öte yandan Özdil konuşmasında "Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerinde olsam haddime değil bu İstanbul Valisi'ne de Ankara Valisi'ne de bunun hesabını sorarım' dedi.