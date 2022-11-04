Yasaklara uymayan balıkçılara ceza yağdı

AA muhabirinin Tarım ve Orman Bakanlığından edindiği bilgilere göre, deniz ve iç sulardaki av sahalarında, karaya çıkış noktalarında, nakil güzergahlarında, işleme değerlendirme tesisleri, balık halleri, balık unu ve yağı fabrikaları, perakende satış yerleri ve soğuk hava depolarında belirlenen bir program dahilinde ve şikayetlere bağlı olarak 7 gün 24 saat çapraz denetimler yapılıyor. İzleme ve denetim etkinliğinin artırılması amacıyla drone ile de denetimler gerçekleştiriliyor.

Bu yılın ilk 6 ayında 72 bin 784 denetim gerçekleştirilirken, 1329 aykırı durum tespit edildi.

İlgililer hakkında 5 milyon lira idari para cezası uygulandı. 135 ton su ürünleri ile 37 balıkçı gemisi ve 716 adet muhtelif ağ ve av aracına el konuldu.

Marmara Denizi'nde kaçak su ürünleri avcılığını engellemek için 1971 yılında su ürünleri hizmetleri amacıyla kurulan yerleşkenin onarılarak Yalova'da "Marmara Koruma ve Denetim Merkezi Müdürlüğü" kurulması planlanıyor.

BALIKÇI GEMİLERİNİ İZLEME SİSTEMİ

Öte yandan Bakanlık tarafından boy uzunluğu 12 metre ve üzeri olan balıkçı gemilerinin tamamının balıkçılık faaliyetleri izleniyor. 2008-2021 döneminde Türkiye'nin kaynakları ile 25 idari bina yapılarak hizmete açıldı.

Halihazırda Karadeniz Bölgesi'nde 31, Marmara Bölgesi'nde 13, Ege Bölgesi'nde 5 ve Akdeniz Bölgesi'nde 6 adet olmak üzere toplam 55 idari bina ile hizmet veriliyor.