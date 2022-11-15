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Tehlike saçan kozmetik ürünleri listesine yenileri eklendi. Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, aralarında ünlü markaların da olduğu birçok kozmetik ürün yasaklılar listesine eklendi.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 15:00
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Yasaklı kozmetik ürünleri listesine yenileri geldi. Resmi Gazete'de yayımlandı

Tehlike saçan kozmetik ürünleri listesine yenileri eklendi. Resmi Gazete'de yayımlandı
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Kozmetik ürünlerinde yasaklı madde düzenlemesini içeren yönetmelikte değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, yasaklı ürünlere yenileri eklendi.

17 ARALIK’TAN SONRA YÜRÜRLÜLÜĞE GEÇECEK

Avrupa Birliği tüzüğü ile uyumlu olması ve serbest dolaşım koşullarını kontrol altına alma için uygulanan yönetmelik 17 Aralık 2022'den sonra hayata geçecek.

Yönetmelik değişikliğinin amacı, kozmetik ürünlere ilişkin teknik düzenlemenin Avrupa Birliği tüzüğü ile uyumlu olması ve serbest dolaşım koşullarının tam olarak sağlanması.

LİSTE 680’DEN 694’ E ÇIKTI

Kozmetik üretiminde yasaklı bin 680 kimyasal bileşen vardı. Yeni yönetmelikle birlikte yasaklı bileşenlerin sayısı bin 694'e çıktı. Belirlenen bu yasaklı 14 madde, hiçbir kozmetik ürününde olmayacak. Denetimlerde bu ürünün olduğu tespit edilirse cezai yaptırım uygulanacak.

"ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ"

Satın alınan ürünün güvenli olup olmadığı ya da yasaklı madde içerip içermediği gözle görülemiyor. Bunun için tüketicilerin cep telefonlarına "Ürün Takip Sistemi" uygulamasını indirmeleri gerekiyor. Tüketici bu sistemle hem ürünleri kontrol edebilir, hem de şikayette bulunabilir. Yasaklı bir ürün kontrol edildiğinde ise sistemde ya kaydı çıkmıyor ya da "güvensiz ürün" adı veriliyor.

REKABET SORUŞTURMASI

Piyasadaki 371 kozmetik ürününden 302’si uygunsuz ve güvensiz çıktı. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nca temmuz, ağustos ve eylül ayında piyasada bulunan ürünler incelendi. 371 üründen 295'i teknik düzenlemeye aykırı, 7'si ise güvensiz çıktı.

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