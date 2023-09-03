Yaşam kalitesini artırmak amacıyla yapılan kürler pek çok kişi tarafından belirli aralıklarla tercih edilmektedir. İçeriğinde yüksek vitamin miktarı olan yaşam kürünü danışarak tüketmelisiniz. Peki, yaşam kürü nedir? Yaşam kürü nasıl yapılır?

Günümüzde en popüler kür çeşitlerinden biri yaşam kürüdür. Sağlıklı kalmak isteyen kişilerin tercih ettikleri bu kür günlük aktivitelerin de daha enerjik biçimde yapılmasını sağlamaktadır. Vücudun bağışıklık direncini arttıran bu kür, hem vitamin hem de mineral deposu olarak bilinmektedir.

Kaliteli bir yaşam sürmek ve uzun ömür geçirmek isteyen kişiler maydanoz, limon, zencefil, kuşburnu ve çeşitli meyveler ile yapılan bitkisel kürleri tercih etmektedir.

Tüm kürler sağlıklı kalmak isteyenlerin damak zevkine uygun şekilde hazırlanarak belirli aralıklarda içilmektedir.

YAŞAM KÜRÜ NEDİR?

İçeriğinde bol miktarda vitamin yer alan bu yaşam kürleri aynı zamanda kalori alımını da engellemektedir. Özellikle sağlıklı bir metabolizmaya ve fiziğe sahip olmak isteyen kişiler yaşam kürü tüketimi ile besinlerden vitaminleri daha hızlı almaktadır.

Yaşam kürü C vitamini oranı en yüksek kür çeşitlerinden biridir. Zaman içerisinde etkisi artarak metabolizma yaşını da düşürmektedir. Bu sayede daha uzun ve sağlıklı bir ömür geçirmek mümkün hale gelmektedir. Yaşam kürü mineral ve kalsiyum bakımından da zengindir.

YAŞAM KÜRÜ NASIL YAPILIR?

Yaşam kürü hazırlama şekilleri tamamen kişinin damak zevkine göre belirlenmektedir. Bu noktada önemli olan konu vitamin oranının yüksek olacak şekilde ayarlanmasıdır.

C vitamini, K vitamini ve E vitamini destekli yaşam kürleri daha uzun ve sağlıklı bir yaşam için ideal seçimdir. Yaşam kürü besleyici vitaminler içermektedir. Bitkiler ve meyveler kullanılarak özel bir karışım hazırlanmaktadır.

Ispanak ve benzeri yeşil yapraklı bitkiler, meyveler ve vitamin çeşitleri lif ile birleştirilerek blenderden geçirilmektedir. Ardından sıvı bir şekilde gün içerisinde tüketilmektedir.

Yaşam kürü sağlıklı bir ömür geçirmek isteyen kişiler için oldukça faydalıdır. Kişilerin gün içerisinde halsizliğini ve yorgunluğu almaya yardımcı olan yaşam kürü aynı zamanda vitamin destekli besin grubu içerisinde yer almaktadır.

Kalsiyum açısından besleyici özelliği sayesinde kemik ve kas gelişimine katkı sağlar. Spor yapan kişilerin yorgunluklarını alır.

Yaşam kürü bağışıklık sistemini güçlendiren en temel öğeleri barındırmaktadır. Son zamanlarda çok fazla kişinin tükettiği yaşam kürü potasyum bakımından da zengin besinlerden biridir.