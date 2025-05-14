Yaşam Park Engelsiz Koro ve Solistler Geçidi

Koro, güçlü sahne performansı ile büyük beğeni toplarken, konser sonunda Yaşam Park öğrencilerine tekerlekli sandalye bağışında bulunuldu.

ENGELSİZ SAHNEDE MÜZİK ZİYAFETİ

Programda Yaşam Park Engelsiz Koro, şefler Atakan Karadeniz ve Batuhan Yılmaz yönetiminde sahne aldı. Öğrenciler, Türk Sanat Müziğinden halk müziğine ve popüler eserlere kadar uzanan geniş bir repertuvarla izleyicilere unutulmaz bir konser sundu. Salonu dolduran seyirciler, şarkılara alkışlarla eşlik etti. Zeybek gösterisinin sergilendiği anlar ise gecenin en renkli bölümü oldu. Efe kostümüyle sahneye çıkan öğrencinin performansı izleyenlerden büyük alkış aldı.

"SEVELİM, SEVİLELİM"

Konserde konuşma yapan Yaşam Park öğrencilerinden Enes Çağın, engelli bireylerin karşılaştığı zorluklara dikkat çekerek, "İnsanların fiziksel ya da zihinsel engelleri olabilir. Ancak önemli olan kalpte engel olmamasıdır. Biz göremiyor, duyamıyor ya da yürüyemiyor olabiliriz ama mutluyuz, seviyoruz ve yaşamın kıymetini biliyoruz. Herkes üzerine düşeni yaparsa, toplum çok daha güzel bir yer haline gelir. Haydi, engel tanımadan sevelim, sevilelim" dedi.

"ENGELSİZ YAŞAM İÇİN EL ELE"

Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız ise konuşmasında, "Önemli olan, zihinlerdeki ve kalplerdeki engelleri kaldırmaktır. Yaşam Park'ta hem öğretmenlerimiz hem de öğrencilerimizle birlikte çok anlamlı bir geceye imza attık. Öğrencilerimiz sanatla, sporla, eğitimle iç içe bir hayat sürüyor. Atakum Belediyesi olarak engelsiz bir yaşam için el ele çalışıyor, sosyal ve kültürel projeler üretmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.