Yaşam savaşı veriyor! Spor salonu sahibini şikayet etti, bıçaklandı

Saldırı sonrası yakalanan Furkan Küçükaslan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Malgir’in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Olayın ardından açıklama yapan kardeşi Berivan Malgir, saldırının planlı olduğunu savundu ve adalet çağrısında bulundu.

TARTIŞMA SALONDA BAŞLADI, BIÇAKLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Ulus Mahallesi Yavuz Sokak’ta bulunan bir spor salonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, geçmişte belediye tarafından mühürlenen spor salonunun sahibi Furkan Küçükaslan ile bu durumu yetkililere bildiren ve daha önce defalarca şikayetçi olan Sibel Malgir arasında tartışma çıktı. İkili arasındaki husumetin etkisiyle tartışma kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü.

KALÇASINDAN BIÇAKLADI, BAŞINA YUMRUK ATTI

İddialara göre boks eğitmenliği yapan Furkan Küçükaslan, tartışma sırasında Sibel Malgir’i kalçasından bıçakladı ve başına yumruk attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aldığı bıçak ve darbe yaralarıyla ağır şekilde yaralanan Malgir, ilk müdahalesinin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

SALDIRGAN YAKALANDI, TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayın ardından kaçan Furkan Küçükaslan, polis ekiplerince kısa sürede Nisbetiye Caddesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Küçükaslan, çıkarıldığı mahkemece “kasten yaralama” suçundan tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

TARİHLERİ ÖNCEYE DAYANAN KARŞILIKLI ŞİKAYETLER VAR

Yetkililerden alınan bilgilere göre, Sibel Malgir’in mala zarar verme ve çevreye rahatsızlık verme gibi suçlardan adli sicil kaydının bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, Malgir ile Küçükaslan’ın geçmişte karşılıklı olarak birbirlerinden davacı ve şikayetçi oldukları belirlendi.

KARDEŞİ BERİVAN MALGİR YAŞANANLARI ANLATTI

Sibel Malgir’in kardeşi Berivan Malgir, yaşanan olayla ilgili detayları paylaştı. Mahallede açılan spor salonu nedeniyle sıkıntılar yaşandığını belirten Berivan Malgir, “Ablam o salona bir süre devam etti ancak erkek yoğunluğu nedeniyle bırakmak zorunda kaldı. Daha sonra salon kapanış saatinden sonra yüksek sesli sohbet ve alkol tüketimi nedeniyle çevreye rahatsızlık verilmeye başlandı. Camlarımıza film çektirdik, birçok kez uyardık. Ancak Furkan Küçükaslan ve yanındakiler, bir gün 5-6 kişiyle ablamın önünü keserek saldırdı. Aynı sırada nişanlısı da koşarak gelip saldırıya katıldı. Bu olayda ablamın parmakları kırıldı. Konuyu yargıya taşıdık, uzaklaştırma kararı çıktı ama dava daha sonra düştü” dedi.

SALDIRI PLANLIYDI, SOKAKTA PUSU KURDU

Berivan Malgir, saldırının ardından yaşanan süreci şöyle anlattı: “Bir süre sonra salonun ruhsatsız olduğu tespit edilince kapatıldı. Ancak kapanma kararından sadece bir gün sonra, yani 9 Mayıs’ta ablam iş görüşmesine gitmek üzere evden çıktı. Furkan Küçükaslan sokak başında bekliyormuş. Arabasından inip ablamı üç yerinden bıçakladı. Ablam yere düşmesine rağmen tekmelemeye devam etti. Çevredeki komşular ıslık çalarak yardıma koşunca arabasına binip olay yerinden kaçtı.”

TELEFONU ALIP KAÇTI, DELİLLER ORTADAN KALDIRILMAK İSTENİYOR

Saldırı anında Sibel Malgir’in cep telefonuyla görüntü almak istediğini belirten Berivan Malgir, “Ablam onun yaklaşmakta olduğunu fark edip telefonu çıkararak kayıt yapmaya çalıştı. Furkan Küçükaslan telefonu alıp cebine koyarak kaçtı. Şu anda o telefon kayıp. Bu da kanıtların ortadan kaldırılmak istendiğini gösteriyor. Amacı ablamı orada yalnız bırakıp ölüme terk etmekti” ifadelerini kullandı.

YOĞUN BAKIMDA HAYAT MÜCADELESİ VERİYOR

Berivan Malgir, ablasının durumunun ciddiyetini vurgulayarak, “Ablam yoğun bakımda ve hayati tehlikesi sürüyor. Bıçak darbelerinden biri çok derin. İlk saldırıdan sonra, mahalleye kuzenlerini gönderip çevredekileri tehdit ederek susturmaya çalıştı. Ancak olay sosyal medyada duyulunca görgü tanıkları konuşmaya başladı. Biz bu vahşetin cezasız kalmasını istemiyoruz. Adaletin sağlanması için kamuoyunun desteğine ihtiyacımız var” dedi.