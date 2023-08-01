Yaşam tarzı nedeniyle baskı gördüğü iddia edilen müftü Mehmet Deniz intihar etti

Yaşam tarzı nedeniyle baskılara maruz kaldığı iddia edilen ve hakkında Diyanet tarafından soruşturma açılan ve müftülükten atılan Mehmet Deniz’in evinde yaşamına son verdiği öğrenildi. Eşi Zeynep Deniz, intihardan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı sorumlu tuttu.

Yaşam tarzı nedeniyle baskı gördüğü iddia edilen müftü Mehmet Deniz intihar etti

Müftülükten atıldıktan sonra Balıkesir İl Müftülüğü’nde vaiz olarak görev yapan eski müftü Mehmet Deniz, hayat tarzı üzerinden mobbing'e uğramasının ardından dün yaşamına son verdi. Mehmet Deniz'in bisiklete binmesi, motosikletle işe gitmesi ve cübbe giymemesi nedeniyle hakkında Diyanet İşler Başkanlığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Eşi Zeynep Deniz, "Ali Erbaş’a sesleniyorum. Bu işte parmağınızın olabileceğini inkar mı edeceksiniz?'' dedi.

Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre; Deniz’in bisiklet ve motosiklet kullanması ile giyimi nedeniyle hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından soruşturma açılmıştı. Soruşturmanın ardından müftülükten atıldı.

Mehmet Deniz bunun üzerine mahkemeye başvurdu. Balıkesir İdare Mahkemesi, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kınama cezasını ve müftülükten atılma kararını bozarak göreve iade kararı verdi.

Ancak Diyanet İşleri Başkanlığı bu kararı işleme koymadı. Müftü Mehmet Deniz bunun üzerine durumu Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı.

"TÜM TEŞKİLAT AYAKTA”

Anayasa Mahkemesi süreci devam ederken, müftü Mehmet Deniz dün evinde intihar etti. Mehmet Deniz’i tanıyan meslektaşları, intihar olayının ardından Diyanet’in 'çalkalandığını' söyledi. Kurumda gruplaşma olduğunu ve Mehmet Deniz'inkine benzer yüzlerce dosyanın bulunduğu belirtildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama Yürütme Kurulu'nda (AYK) yer alan üyelerin, kendi gruplarından olmayan çok sayıda kişiyi benzer gerekçelerle müftülükten ve vaizlikten uzaklaştırdığı öne sürüldü.

Mehmet Deniz intihar etmeden önce yaşadıklarını anlatan bir de mektup bıraktı. Mektup savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında incelenmeye alındı. İsminin açıklanmasını istemeyen bir müftü şunları söyledi:

"Şu anda Diyanet kaynayan kazan. Tüm teşkilat ayakta. Birileri artık Diyanet'ten gitmeli. Diyanet'te bir şeyler değişmeli. Çok büyük bir etki yaptı bu intihar olayı. Ali Erbaş ve yöneticiler sabahlara kadar uyuyamadı. Türkiye'de ilk kez bir müftü intihar etti."

"BİR MÜFTÜ NİÇİN İNTİHAR EDER?"

Adaletli, Dinamik, İdealist, Liyakatlı Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (Adil-Sen) Genel Başkanı Ahmet Murat Hocaoğlu da yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Çok haksızlığa maruz kaldı. Buna karşı mücadelesini verdi. Bu insanı haksızlık nedeniyle kaybettik. Atama Yürütme Kurulu, kınama cezasını kaldırmadı. Birileri müftülükten atılıp güçlü olduğu için geri döndürülüyorsa, bu garibanlara neden uygulanmıyor? Bir müftü niçin intihar eder? Diyanet İşleri Başkanlığı ve genel müdürlere sesleniyorum.

Biz böyle liyakatsiz bir işlem istemiyoruz. Gücü olan kazanmasın. Bunlara müsaade etmeyin. Mehmet Deniz hocam bu şekilde yaşadığı için mi ceza aldı? Bu insanın ölümünde sizin parmağınız yok mu? Elinizi vicdanınıza koyun. Beş tane çocuk yetim kaldı. Mehmet Deniz maalesef Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yapılan haksız işlemden dolayı kendi canına kıydı. Mehmet Deniz'in yaşadıklarını birçok kişi yaşadı ya da yaşıyor. Gücü olanlar görevine dönüyor."

EŞİ ZEYNEP DENİZ ALİ ERBAŞ’I SORUMLU TUTTU

Müftü Mehmet Deniz’in eşi Zeynep Deniz de şöyle konuştu:

"Hayatı boyunca onuruyla yaşadı. Böyle bir insanı hangi sebepten dolayı cezalandırdılar? Bütün bu yaşananlara dayanamayarak hayatına son verdi. AYK kararları, mahkeme kararları bunlar kimin için verildi? Ali Erbaş’a sesleniyorum: Biz bunun hesabını kimden soracağız? Bunun hesabını bana, çocuklarıma kim verecek? Sorumlusu sizsiniz. Bu mahkeme kararlarına kimler müdahale edecek?''

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