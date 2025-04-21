Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı hakkında 12 yıl 3'er aya kadar hapis istendi

İddianamede, bağışların usulsüz işlemlerle Özgünlü ve ailesinin hesaplarına aktarıldığı öne sürülüyor.

PATİLERE UZANAN ŞAİBELİ TRANSFERLER İDDİASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Yaşama Tutunan Patiler Derneği'ne yapılan bazı nakit ve transfer hareketlerinin dernek faaliyetleri dışında kullanıldığı belirtildi. Bilirkişi raporuna dayandırılan iddialara göre, dernek hesaplarındaki paraların bir kısmı çeşitli işlemlerle tekrar Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Buket Özgünlü ve aile üyelerinin kişisel hesaplarına aktarıldı.

SAHTE FATURALARLA DERNEK ZARARA MI UĞRATILDI?

İddianamede, bazı şüphelilerin derneğe yapılan bağışlarla haksız mal edindiği savunulurken, bu eylemlerde bazı şirketlerin araç olarak kullanıldığı öne sürüldü. Soruşturma sürecinde hazırlanan Sayıştay denetçileri ve dernek denetçisinden oluşan bilirkişi heyetinin raporunda ise çarpıcı tespitlere yer verildi. Raporda, genel kurul kararı olmaksızın hukuksuz huzur hakkı tesis edildiği, dernek hesabından çekilen paraların kasaya konulmayıp şüphelilerin banka hesaplarına yatırıldığı, derneğin bu yolla zarara uğratıldığı iddia edildi. Ayrıca, içeriği köpek maması olan bazı faturaların sahte olduğu, elde edilen haksız menfaatlerin şüphelilerin hesaplarına gönderildiği ve mama alınmamasına rağmen sahte fatura düzenlenerek ilgili şirkete ödeme yapıldığı belirtildi.

MAHKEME İDDİANAMEYİ KABUL ETTİ, AĞIR HAPİS İSTEMİ

Savcılık, sanıklar Aleyna Erçetin, Aleyna Nur Sarıoğlu, Aynur Temel, Birkan Soysal, Buket Özgünlü, Cemal Özgünlü, Demet Kılıç, Ertan Işık, Evren Kılıç, Fatma Özgünlü, Rüya Bilgi, Tuğba Törüsel, Tuğçe Soysal, Tuna Boyacı, Tahsin Malkoç ve Yosma Bilgi'nin "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan 3'er yıldan 7'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Suçun zincirleme şekilde işlendiği gerekçesiyle bu cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadar artırılması istendi. Böylece sanıkların her birinin 3'er yıldan en fazla 12 yıl 3'er aya kadar hapis cezasıyla yargılanmaları talep edildi. Ankara 69. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" davası ile bu yeni dava birleştirilerek Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.