Halk bilimi araştırmacısı ve akademisyen Dr. Mehmet Yardımcı’nın “Yaşamı Sanatı ve Şiirlerinin Yorumlarıyla Pir Sultan“ kitabını yayımlandı. “Geleneksel kültür ülkenin tapu senedidir” diyerek kültürümüzün önemine dikkat çeken Mehmet Yardımcı, yeni kitabıyla Pir Sultan Abdal’ın hayata dair verdiği mesajlara ışık tutuyor.

Mehmet Yardımcı, “Anadolu Alevileri’nin yedi büyük şairi arasında yer alan, bunların içinde Hatâî ve Kul Himmet’le birlikte en büyük 3 şairden biri kabul edilen Pir Sultan Abdal’ın en önemli özelliği, şiirlerini coşkulu bir dille söylemesi, halkı ilgilendiren konulara yer vermesi, inançlarını ödünsüz savunması, şiirlerinde konu bütünlüğünün bulunmasıdır” diyor.

Pir Sultan’ın şiir dilinin Anadolu köylüsünün günlük konuşma dili olduğunu belirten Mehmet Yardımcı, “Pir Sultan halk edebiyatı geleneklerinden hiçbir ödün vermemiş, ölçü, uyak, biçim, dil gibi söyleyiş özellikleriyle, güçlü bir halk âşığı görünümünü hep sürdürmüştür” sözleriyle onun halk edebiyatındaki önemine dikkat çekiyor.

Mehmet yardımcı, Pir Sultan, vezir ve memurlarının kişiliğinde Osmanlı yönetimini eleştirmesine ilişkin de

“Yürü bre Hızır Paşa

Senin de çarkın kırılır

Güvendiğin padişahın

O da bir gün devrilir”

dörtlüğünü örnek göstererek, “Pir sultan Abdal bozuk düzene karşı direnişin sembolü olmuştur” diyor.

Yürekte tat bırakan kitapta, Pir Sultan Abdal’ın yaşamı, sanatı, şiirindeki biçim, dini konular, aşk, doğa, insan ve toplum gibi ayrıntılar ile onların tahlili yer alıyor.