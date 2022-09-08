Yaşanabilir iki gezegen keşfedildi. Gezegenler yıl boyu ılıman iklime sahipler

ShiftDelete.net’te yer alan habere göre; NASA, galaksimiz dışındaki gezegenleri araştırmak için de bir bölüm kurdu. NASA’nın ötegezegen bölümünde, dünyaya benzeyen başka gezegenler için çalışmalarını sürdürülüyor. Konu hakkında araştırma yapan profesör Amary Triaud, uluslararası gökbilimcilerden oluşan bir ekiple birlikte, ılıman iklime sahip iki gezegen tespit edildiğini açıkladı.

Dünya’dan yaklaşık 100 ışık yılı uzaklıkta bulunan bu gezegen çiftinin, Speculoos-2 adında bir yıldızın yörüngesinde bulunduğu ifade edildi. İsmini teleskoptan alan bu yıldızın, Search for Habitable Planets Eclipsing Ultra-cool Stars’ın, çevresinde yaşanabilir iki gezen yer aldığı ortaya çıktı.

Araştırmacılar keşfedilen gezegenlerden bir tanesini daha önce NASA’nın Transiting Exoplanet Survey Uydusu tarafından yakalandı.

Bilim insanları bu gök cisminin bir gezegen olduğuna kanaat getirmeleri için Speculoos’un devreye girdi.

Analizler sonunda araştırmacılar LP 890-9b adlı gezegenin Dünya’dan yaklaşık yüzde 30 daha büyük olduğunu ve her 2,7 günde bir yıldızının etrafında yörüngesini tamamladığını ifade etti. Gezegenin oldukça hızlı olduğunu söylendi.

LP 890-9c adlı diğer gezegen ise şu anda biraz daha gizli. Daha önce bilinmeyen bu gezegen bazı testler ve veri takibinden sonra Dünya’dan yaklaşık yüzde 40 daha büyük olduğu belirlendi. LP 890-9c ise yörünge periyodunu yaklaşık 8,5 günlük bir süreçte tamamlıyor.

GEZEGENDE EN BÜYÜK YAŞAM KAYNAĞI SU BULUINUYOR

Araştırmacılar iki gezegenin de yaşanabilir olduğunu düşündü. Gezegenlerin etrafında döndükleri yıldızın ne çok sıcak ne de çok soğuk olduğunu belirten araştırmacılar, bu durumun en büyük yaşam kaynağı olan su bulundurma için oldukça önemli olduğunu ifade etti.