Bu halkı galeyana getirmek değil mi. AKP Gençlik Kolları'nın büyük yalanı: Binlerce yaralı, sayısı belli olmayacak kadar da ölü var

İstanbul Avcılar'da iki metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 2'si ağır 50 kişi yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine gelen AKP Gençlik Kolları üyelerinin çektiği video ise pes dedirtti.

İBB Haber adlı Twitter hesabının paylaştığı videoda AKP Gençlik Kolları üyesi genç bir kadının kaza alanında yaptığı konuşma yer aldı.

Kazanın ardından video çeken AKP Gençlik Kolları üyesi bir genç, "AK Parti Avcılar olarak kaza yerindeyiz. İki metrobüs çok feci bir şekilde çarpıştı. Binlerce yaralı, sayısı belli olmayacak kadar da ölü var. İBB yetkililerine buradan sesleniyoruz. Bu canların hesabını kime nasıl vereceksiniz." dedi.

Gencin konuşması sosyal medyada büyük tepki topladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yakın çalışma arkadaşı Murat Ongun da "Bu genç kızımızın aklını kirletenlerledir mücadelemiz. Siyasi sevinçlerinize insanlığınızı feda etmeyin." diyerek tepki gösterdi.