Yaşanmış hikayeler. Saçları uzun olan kadın kocasından tarak almasını istedi. Yeni bölüm

Evlenirken hastalıkta sağlıkta, iyi günde kötü günde sözü verilir ama bunu gerçek hayatta pek az çiftin uyguladığı söylenir. Yoksul bir evli çiftin hikayesi okuyanların tüylerini diken diken edecek…
Maddi durumu çok kötü olan bir adam karısıyla yaşıyordu.
Bir gün saçları çok uzun olan karısı, saçlarının iyi uzaması ve bakımlı olması için kendisine bir tarak almasını istedi.
Adam çok üzüldü ve hayır dedi. Yeni kırdığı saatinin kayışını tamir edecek kadar bile parası olmadığını anlattı.
Kadın isteğinde ısrar etmedi. Adam işe giderken bir saatçinin önünden geçti ve hasarlı saatini düşük bir fiyata satıp karısına tarak aldı.
Akşam heyecanla elinde tarakla eve geldi. Karısı saçlarını çok kısa kesmişti ve görünce çok şaşırdı. Kadın saçını satmıştı ve yeni bir saat kayışı tutuyordu.
Sevmek bir şeydir ama sevdiğin tarafından sevilmek her şeydir…