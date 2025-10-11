Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Ateş Serbest 2025" faaliyetinde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

PKK’nın Suriye kolu SDG'nin Suriye'de kurulacak orduya entegre olması tartışmalarının olduğu dönemde, terör örgütü PKK'nın feshedilme süreci kapsamında örgütün Başta Suriye olmak üzere farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantılarının bir an önce ve koşulsuz şekilde silahlarını teslim etmesi gerektiğini söyledi.

"KÖK SALMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Yaşar Güler tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başta Suriye olmak üzere farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları bir an önce ve koşulsuz şekilde silahlarını teslim etmelidir. Başta PKK/YPG/SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına komşumu ve farklı adlar altında faaliyet göstermesine müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha hatırlatmak isterim."

Bakan Güler'in yaptığı bu açıklama, PKK’nın Suriye kolu SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyon tartışmalarının gündeme geldiği dönemde yapılması dikkat çekti.

BAHÇELİ, TERÖRİST ÖCALAN’DAN SDG'YE ÇAĞRIDA BULUNMASINI İSTEDİ

MHP Lideri Devlet Bahçeli, bebek katili Öcalan’dan SDG’ye silah bırakması için çağrıda bulunmasını istemişti.

Bahçeli yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı,

“İmralı’nın çağrısı PKK’nın yanı sıra bölücü örgütün bütün bileşenlerini kapsamaktadır. En azından bizim anladığımız budur, doğrusu da budur.

PKK’nın kurucu önderliği SDG/YPG’ye direkt aynı mahiyet ve muhtevada bir çağrıda bulunarak, Şam yönetimiyle imzalanan 10 Mart tarihli mutabakata uyulmasını istemelidir.

Gerekirse komisyonda görevli vekillerden bir grup İmralı’ya gidip görüşmeli ve mesajlar kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Bu açıklamanın güncellenerek daha da detaylandırılması hayırlı gelişmeleri getirmelidir.”

TUNCER BAKIRHAN “YANLIŞTIR” DEDİ

DEM Parti, süreçteki ‘SDG’ çatlağına dair ilk kez bir açıklamada bulundu. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Nefes’e verdiği röportajda Suriye tarafının başka bir ülke olduğunu belirterek, “Orada farklı güçler, farklı dinamikler var. Türkiye, kendi sorununu çözerek ancak orada yapıcı bir rol oynayabilir. Suriye’deki sürecin Türkiye’deki yürüyen sürecin önüne set olarak konulması yanlıştır. O insanların buradaki çözüm süreciyle ne ilgisi var? Suriye’de ayrı bir yönetim var. Orada sadece Kürt yok. Tüm dengelerin saniyeler içinde değişeceği bir yerde silah bırakırsa güvenliğini kim sağlayacak? Garantisini kim verecek?” dedi.

BAHÇELİ ÖCALAN’DAN BEKLERKEN, SDG’DEN BEBEK KATİLİ ÖCALAN’A MEKTUP!

Bahçeli, Öcalan'dan çağrı beklerken, SDG, terörist Öcalan'a konuyla ilgili bir mektup yazdı. Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu SDG tarafından yazılan mektup da Öcalan'a silah bırakmanın yanlış olacağı gerekçeleriyle anlatılıyor.

Yazılan mektup da şu ifadeler kullanıldı,

“ROJAVA ÖZERK YÖNETİMİ ÖCALAN'A GÖNDERDİĞİ MEKTUP:

Değerli Önderliğimiz;

Öncelikle, halkımız yolunda sunduğunuz emek, düşünce ve yön gösterici ilkeler için en derin saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz. Kadın özgürlüğü, ekoloji ve demokratik toplum ilkeleriniz yalnızca bir ideolojik rehber değil; aynı zamanda bölgemizde inşa etmeye çalıştığımız siyasi ve toplumsal pratiğin normatif çekirdeğini oluşturmaktadır.

Bu miras, mücadelemizin anlamı ve halkımızın geleceği için vazgeçilmezdir.

Mektuplarınızı ve yönlendirici çağrılarınız tarafımıza büyük bir dikkat ve hassasiyetle ulaşmıştır. Önderliğinizin uyarıları ve değerlendirmeleri bizler için hem yol gösterici hem de vicdani bir yükümlülüktür.

Ancak açık ve samimi bir şekilde bildirmek isteriz ki; sahadaki sorumluluklarımız ve yürüttüğümüz pratik çalışmalar çerçevesinde bazı kaygılarımız mevcuttur. Bu kaygılar, sadece idari bir tereddüt değil; halkımızın can güvenliği, demokratik kazanımların korunması ve uluslararası destek dengelerinin korunmasıyla doğrudan ilişkilidir.

Bilinmesini isteriz ki, bugün bölgede aldığımız her karar yalnızca bizim iç irademize dayanmayıp; komşu aktörlerin tutumları, uluslararası arabulucuların pozisyonları ve bölgede bizimle istişare halinde olan devlet-dışı ve devlet aktörlerinin değerlendirmeleriyle birlikte şekillenmektedir. Suriye devletinin son yıllardaki tutumları, bölgesel müdahaleler ve özellikle Türkiye'nin politika yönelimleri; sahadaki güvenlik dinamiklerini, nüfus hareketlerini ve uluslararası desteğin sürekliliğini belirleyen temel değişkenlerdir. Bu bağlamda; entegrasyon veya benzeri stratejik dönüşümler gibi kapsamlı adımların sonuçlarını, yalnızca kısa vadeli taktiklerle değil, ileriye dönük güvenlik, siyasi ve toplumsal teminatlarla ele almak zorundayız.

Ayrıca, şunu açıkça ifade etmek zorundayız ki; Rojava'ya yönelen geniş halk desteği, diasporadaki dayanışma ve birçok uluslararası aktörün ilgisi bizim için hem moral bir güç hem de pratik bir güvence kaynağıdır. Bu destek, mücadelemizin meşruiyetini ve kazanımlarımızın uluslararası görünürlüğünü sağlamaktadır. Eğer sürecin bütün yönleriyle güvence altına alınmadan, silahların veya idari yetkilerin tek taraflı ve ani devri gibi adımlar atılırsa; sadece yereldeki halkımızın umutlarını kırmakla kalmayız, aynı zamanda küresel dayanışmayı ve siyasi manevra alanımızı da geri dönülmez biçimde zaafa uğratma riskiyle karşılaşırız.

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Dairesi.”