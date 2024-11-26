Yaşar Güler’e CHP’li vekillerden Meclis'te teğmenler protestosu

Bir grup yeni mezun teğmenin kılıçlarını havaya kaldırarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" demesi sonrasında incelemeler başlatılmıştı. MSB’deki incelemeler neticesinde 5 teğmen, 3 komutan TSK'dan ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Bakan Yaşar Güler’in 25 Kasım’ı işaret ettiği teğmenler için karar günü ise ertelendi. Milli Savunma Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesinden 1 gün önce böyle bir kararın alınması ise dikkat çekti. Bugünkü bütçe görüşmelerinde ise CHP milletvekilleri, Bakan Yaşar Güler’i, teğmenler meselesi sebebiyle protesto etti.

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninden sonra kılıç çatarak and içme seremonisi düzenleyen ve "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı atan teğmenlerin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilmesini, Milli Savunma Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü sıralarda CHP milletvekilleri Bakan Yaşar Güler’i, protesto etti. Milletvekilleri, Bakan Güler’e, “Teğmenlerimize sahip çıkın”, “Fesli Kadir’in değil, Atatürk’ün askerleriyiz. Genç teğmenlerimizin yanındayız” dövizleriyle tepkilerini gösterdi.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ ÖNCESİ ERTELENMESİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Bakan Yaşar Güler’in geçtiğimiz günlerde teğmenlerin kararı için 25 Kasım’ı işaret etmişti. Ancak, Teğmenler hakkında, Yüksek Disiplin Kurulu'nun yaptığı toplantıdan sonra dün açıklanması beklenen karar, savunma sürelerinin uzatılması nedeniyle aralık ayının son haftasına uzatılmıştı. Milli Savunma Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesinden 1 gün önce böyle bir kararın alınması ise dikkat çekti. Bazı kişiler ise bu kararın bütçede büyük tepkiler ile karşılaşılmaması için alındığını öne sürdü.

CHP’Lİ MİLLETVEKİLLERİNDEN TEĞMENLER TEPKİSİ

Bakan Güler, salona girdikten sonra CHP’li milletvekilleriyle de tokalaştı. Tokalaşma sırasında CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, "Mustafa Kemal'in askeri olmak suç olmamalı" derken, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç de “Teğmenlerimize sahip çıkın” dedi. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Bakan Güler ile tokalaşırken, “2023’e kadar suç olmayan nasıl bugün suç oluyor? Biz fesli Kadir’in değil Atatürk’ün askerleriyiz. Biz Mustafa Kemal’in askerleriyiz burada. Biz genç teğmenlerin yanındayız” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da "Trikopis'in değil Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Mustafa Kemal'in askeri olmak suç değil, onurdur. Bu garabeti Türkiye kaldıramaz. Aynı FETÖ taktikleri... Ergenokan'da, Balyoz'da yurtsever ve Atatürkçü subaylar cezaevine atılarak, mahkeme yoluyla tasfiye edildiyse aynı şey teğmenlere yapılmaya çalışılıyor. Sadece 5 teğmen değil, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki Atatürkçüler bir sopa gösteriliyor" diye konuştu.

GÖRÜŞMELERDE GERGİNLİK YAŞANDI

Bütçe görüşmelerinde Bakan Güler'in teğmenlere değinmemesi sonrası gerginlik çıktı. Görüşmelere 15 dakika ara verildi.