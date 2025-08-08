Yaşar Güler’e şok! Yanı başındaki FETÖ’cüden haberi olmamış...

Usta gazeteci Müyesser Yıldız, bugünkü köşe yazısında . CHP’li Tahsin Ocaklı’nın gündeme getirdiği “Millî Savunma Bakanı’nın emir subayının da FETÖ’den tutuklandığını duyduk” sözlerini doğrulayarak, “Meclis’teki o görüşmelerden sadece 10 gün önce Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in emir subayı albay K.K. “FETÖ”den gözaltına alınmış, üç gün sonra da tutuklanmıştı” dedi.

YAŞAR GÜLER’İN YAVERİ FETÖ’CÜ ÇIKTI İDDİASI

15 Temmuz darbe teşebbüsünün 9’uncu yıldönümü üzeri, Erdoğan’a kuvvet komutanlarının görev süresini 72 yaşına kadar uzatma yetkisi vermişti. Meclis komisyonunda görüşmelerde CHP’li Tahsin Ocaklı, “9 yıl oldu, TSK’da FETÖ hiç bitmiyor, Millî Savunma Bakanı’nın emir subayının da FETÖ’den tutuklandığını duyduk. Bunları besleyen büyüten iktidar” diyerek, Güler’in yaverinin FETÖ’cü çıktığını iddia etmişti.

“FETÖ”DEN GÖZALTINA ALINMIŞ, ÜÇ GÜN SONRA DA TUTUKLANMIŞTI”

Duayen gazeteci Müyesser Yıldız, bugünkü “Yaşar Güler’in emir subayı meselesi!..” başlıklı köşe yazısında Tahsin Ocaklı’nın belirttiğinı doğrulayarak, “Meclis’teki o görüşmelerden sadece 10 gün önce Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in emir subayı albay K.K. “FETÖ”den gözaltına alınmış, üç gün sonra da tutuklanmıştı” dedi.

“FETÖ’NÜN TSK’DA HALEN DEŞİFRE EDİLEMEYEN ÖRGÜT MENSUPLARI, 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KATILANLARA ORANLA DAHA FAZLA”

Bu operasyonda gözaltına alınan tek isim K.K. olmadığını söyleyen Yıldız, “Albay, yarbay dahil tamı tamına 174’ü muvazzaf, toplam 176 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti” şeklinde aktardı. “Şaşıran da sorgulayan da olmadı” diyen Yıldız, “Çünkü operasyondan kısa bir süre önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “FETÖ’nün TSK’da halen deşifre edilemeyen örgüt mensupları, 15 Temmuz darbe girişimine katılanlara oranla daha fazla” gibi bir açıklama yapmıştı” ifadelerini kullandı.

ÖNCE BAKANLIĞA BİLDİRİLMİŞ

Dosyada gizlilik kararı olduğunun altını çizen Yıldız, şunları aktardı:

“İlk andan itibaren, özellikle emir subayı K.K. hakkındaki bilgiler detaylı şekilde medyayla paylaşıldı. K.K.’nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli olduğu, Savcılığın MSB’yle koordineli çalıştığı, tespiti yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Can Tuncay’ın operasyondan önce durumu Bakanlığa bildirdiği ve K.K.’nin ilişiğinin kesildiği anlatılırken, sadece Savcılığın ankesörlü telefon tespitleri değil, K.K.’nin Sulh Ceza Hakimliği’ndeki ifadesi de paylaşıldı. Bu arada YAŞ öncesi İstanbul Başsavcılığı ile MSB’nin koordineli çalışmasının devam ettiği de vurgulandı”