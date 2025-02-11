Yaşar Kemal Uğurlu hakkında olay iddia: Hakemliği bu fotoğraf yüzünden mi bıraktı?

Bir dönem FIFA kokartı da takan eski hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun kumarhanedeki fotoğrafı nedeniyle hakemliği bıraktığı öne sürüldü.

38 gibi erken bir yaşta FIFA kokartı takan hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun, düdüğünü asmasının perde arkasıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İbrahim Seten'in TV100'deki Saha Dışı programında aktardığı iddiaya göre; Yaşar Kemal Uğurlu'nun kumarhanedeki görüntüsü MHK'ye ulaştı. MHK, fotoğrafın montajlanıp montajlanmadığını inceletti, fotoğrafın gerçek olduğu anlaşıldı.

YAŞAR KEMAL UĞURLU'NUN HAKEMLİĞİ BIRAKMASININ ARKASINDA NELER VAR?



İbrahim Seten: "Yaşar Kemal Uğurlu'nun bir kumarhanede görüntüsü ortaya çıkıyor. Merkez Hakem Komitesi orada kendi parasıyla kaldığının kanıtlamasını isteniyor. Yaşar Kemal Uğurlu da bunu kanıtlayamıyor."… pic.twitter.com/4P9IHIbt9o — Kale Arkası (@kalearkasitv) February 10, 2025

"KENDİ PARANLA KALDIĞINI KANITLA"

MHK, Yaşar Kemal Uğurlu'yla toplantı yaptı. Uğurlu'ya 'Bu senin özel hayatın, biz buna karışmayız. Ancak bu otelde kendi paranla kaldığını kanıtla, bir belge ibraz et.' dendi. Uğurlu, otelde kendi parasıyla kaldığını kanıtlayamadı.

Fotoğraf: İbrahim Seten

Uğurlu'nun KKTC'de olmasına karşın hiçbir kaydının da olmadığı anlaşıldı.

ULÜPLER, MHK'DEN AÇIKLAMA İSTEDİ

Konu, Süper Lig kulüplerine de yansıdı ve kulüpler de MHK'ye bu konuda başvurdu, açıklama talep etti.

Bu gelişmeler üzerine 38 yaşında FIFA kokartı takan Yaşar Kemal Uğurlu'nun klasmanı düşürüldü ve bunun üzerine Uğurlu, 5 Şubat 2025'teki resmi açıklamayla hakemliğe veda etti.

Vedanın perde arkasında da kumarhane görüntüleri olduğu öne sürüldü.