Yaşar Kemal Uğurlu hakkında olay iddia: Hakemliği bu fotoğraf yüzünden mi bıraktı?

Kaynak: TV 100
Yaşar Kemal Uğurlu hakkında olay iddia: Hakemliği bu fotoğraf yüzünden mi bıraktı?

Bir süre önce hakemliği bırakan Yaşar Kemal Uğurlu hakkında çıkan bir iddia ortalığı ayağa kaldırdı. Uğurlu’nun hakemliği kumarhanede çekilen bir fotoğrafının ortaya çıkması sonrası bıraktığı öne sürüldü.

Bir dönem FIFA kokartı da takan eski hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun kumarhanedeki fotoğrafı nedeniyle hakemliği bıraktığı öne sürüldü.

38 gibi erken bir yaşta FIFA kokartı takan hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun, düdüğünü asmasının perde arkasıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İbrahim Seten'in TV100'deki Saha Dışı programında aktardığı iddiaya göre; Yaşar Kemal Uğurlu'nun kumarhanedeki görüntüsü MHK'ye ulaştı. MHK, fotoğrafın montajlanıp montajlanmadığını inceletti, fotoğrafın gerçek olduğu anlaşıldı.

"KENDİ PARANLA KALDIĞINI KANITLA"

MHK, Yaşar Kemal Uğurlu'yla toplantı yaptı. Uğurlu'ya 'Bu senin özel hayatın, biz buna karışmayız. Ancak bu otelde kendi paranla kaldığını kanıtla, bir belge ibraz et.' dendi. Uğurlu, otelde kendi parasıyla kaldığını kanıtlayamadı.

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Fotoğraf: İbrahim Seten

Uğurlu'nun KKTC'de olmasına karşın hiçbir kaydının da olmadığı anlaşıldı.

ULÜPLER, MHK'DEN AÇIKLAMA İSTEDİ

Konu, Süper Lig kulüplerine de yansıdı ve kulüpler de MHK'ye bu konuda başvurdu, açıklama talep etti.

Bu gelişmeler üzerine 38 yaşında FIFA kokartı takan Yaşar Kemal Uğurlu'nun klasmanı düşürüldü ve bunun üzerine Uğurlu, 5 Şubat 2025'teki resmi açıklamayla hakemliğe veda etti.

Vedanın perde arkasında da kumarhane görüntüleri olduğu öne sürüldü.

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