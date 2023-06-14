Yaşar Nuri Öztürk canlı yayında Murat Bardakçı'ya ağzının payını böyle vermişti

Editör: Osmancan Erok

Türkçe namaz videosu tartışma yaratmıştı. İlahiyat Profesörü Yaşar Nuri Öztürk Türkçe namaz kılınabileceğini savunurken, Diyanet İşleri, Cübbeli Ahmet Hoca ve Nihat Hatiopğlu “Namaz Arapça olur” diyor.

Türkçe namaz kılan vatandaşın videosu, sosyal medyayı ikiye bölmüştü. Kimi kullanıcılar Türkçe namaz kılınabileceği fikrini savunurken, bazıları da “Sadece Arapça olur” ifadelerini kullanmıştı.

YAŞAR NURİ ÖZTÜRK AĞZININ PAYINI VERDİ

Tarihin Arka Odası programında Murat Bardakçı ile İlahiyat Profesörü Yaşar Nuri Öztürk'ün bu konuda tartıştığı anlar sosyal medyada tekrar gündem oldu.

Öztürk, “Kur'an-ı Kerim'in tercümesi ile herhangi bir tercümesi ile namaz kılınır hem de Arapça bilmemek mazereti falan yoktur”.

Bardakçı ise “Kusura bakmayın Türkçe namaz kılınmaz hocam Allahu ekber ile Tanrı uludur aynı şeyi mi yapmayın” dedi.

Ardından Öztürk, ”Size ne adam, kadın evinde yatak odasında kılacak Sana ne diyeceğinden Sen Allah'la onun arasında değil bezirganlığı mı yapacaksın” cevabını verdi.

Bardakçı “Efendim ayet okuması ayrıdır dua ayrı namaz kılarken Türkçe mi kılıyorsun” diye soru yöneltince Öztürk şöyle dedi:

Sana ne benim neyle kıldığım kadının nasıl kıldığından sana ne. Ben Arapça'yı biliyorum hangisi keyfime uyarsa onunla kılarım.

“Namaz keyfe göre mi keyfe göre mi okuyorsun duayı” diyen Bardakçı’ya Öztürk şöyle dedi:

Evet istersem Türkçe de okurum.

Bardakçı ise şöyle dedi:

İran'da mı cahildi duayı Arapça okuyorlar Farsça mı okuyorlar hocam bir Fatiha ezberlemeyecek kadar aciz mi zannediyorsunuz aptal mı herkes, yapmayın efendim Allah aşkına.

NİHAT HATİPOĞLU: NAMAZ ARAPÇA KILINIR

İlahiyat Profesörü Nihat Hatipoğlu, ATV’de katıldığı bir programda “Namaz Arapça kılınır. Namazdaki dualar Arapça okunur” şeklinde ifadeler kullanmıştı.

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de Arapça namazı savunmuştu.

DİYANET İŞLERİ “OLMAZ” DEDİ

Dinayet İşleri Başkanlığı, 4 Aralık 1997'de aldığı kararda, "Namazda sûrelerin Türkçe tercümesinin okunması caiz değildir." dedi.

23 Aralık 2020'de Diyanet'in yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Namaz ibadetinde Kur’an’ın asli haliyle okunması ile kişinin kendi dilinde dua edebilmesi birbiriyle karıştırılmamalıdır. Çünkü namaz farz olan ve sahih olarak yerine getirdiğimizden emin olmamız gereken bir ibadettir. Bu nedenle namazın rüknü olan Kur’an kıraati ancak orijinal lafızlarıyla okunduğunda bu farz yerine getirilmiş olur.